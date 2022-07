Musculation et performance : un mythe à dégonfler

Vous a-t-on déjà dit de vous méfier des apparences ? Dans le football moderne, nombreux sont dupés. En se basant sur une croyance bien installée dans l’imaginaire collectif, la musculation et la performance se relient étroitement. En réalité, ils ne sont pas forcément amis. Souvent mal utilisée par les joueurs, trop vite analysée par les spectateurs pour juger les acteurs, la musculation fait partie inhérente du football, sans qu’on en connaisse vraiment les risques ou les apports.

Mohamed Salah tombe du fil

« Prendre de la masse pour prendre de la masse n’est pas intéressant, sauf dans certains cas où un déficit est vraiment relevé. Mais pas de là à en faire un bodybuilder. »

« J’ai l’habitude d’aller à la salle, je ne me sens pas bien si je n’y vais pas et j’ai l’impression que ça joue sur mon moral. »

La force de l'habitude

« Certains engagent des amis comme préparateur physique personnel. Mais il faut s’entourer de personnes compétentes pour doser la charge de travail, pas des mecs qui vont vouloir faire des choses impressionnantes et les poster sur les réseaux sociaux. »

Salut les musclés

Dans une époque pas si lointaine, on avait l’habitude de retrouver des joueurs un peu grassouillets et hors de forme lors de la reprise des entraînements, début juillet, après avoir enchaîné côtelettes au barbecue pour certains et mojitos pour d’autres, pendant un mois. Mais le football a changé. Cette année, on a eu droit aux transformations physiques de Pedri et Maxence Caqueret, revenus bien gonflés de leur coupure estivale, ou de Kylian Mbappé qui a lui un peu fondu. Dans l’imaginaire collectif, des enseignements sont vite tirés quant à ces évolutions, notamment au sujet de KM7, qui devrait être plus rapide, mais moins costaud dans les duels., balaie d'emblée Xavier Frezza, préparateur physique personnel de joueurs de haut niveau européen.Préparateur physique de l’équipe de France championne du monde en 2018 et du Real Madrid sous Zizou en 2019, Grégory Dupont demande à prendre du recul :Ces raccourcis entre musculation et performance font perdurer un mythe alors que la question est plus profonde que ça., prévient Xavier Frezza.C’est un dosage à trouver que pointe également Grégory Dupont, qui a monté Felis, sa société avec laquelle il exerce notamment l’activité de consultant pour le RC Strasbourg :Prendre du muscle, oui, mais pas n’importe comment donc.À ce sujet, le fonctionnement se fait cas par cas, selon le joueur et ses objectifs., assure Frezza.complète Grégory Dupont. Toujours pas une question de muscle, en somme.Malgré ces avis, difficile de faire évoluer les idées reçues, coriaces même chez les stars du ballon rond. Lors de la saison 2019-2020, le surdéveloppement musculaire de Mohamed Salah avait été remarqué... et avait été pourtant synonyme de baisse de performance. Le Pharaon était apparu transformé, sec et musclé sur le haut du corps, sans que ses appuis ne soient aussi efficaces que la saison précédente.Jeffrey Quarshie a lui aussi vécu cette expérience. Néo-joueur du Mans, il a réalisé son meilleur exercice en National la saison dernière à 31 ans avec 10 buts sous les couleurs de Bourg-en-Bresse. Ce qui a frappé les observateurs, c’est la puissance dégagée par le buteur. Pourtant, son parcours mêlant foot et musculation a été sinueux., se rappelle l’attaquant d’1,80m, qui pèse 78kg et ne compte que 8% de masse grasse. Le « juste milieu » tant recherché, il l’a finalement trouvé. Mais pour y arriver, il a parfois dû aller contre l’avis de ses entraîneurs :, confie le Manceau.Si le colosse évoque sa carrière sans pépins physiques, c’est qu’il est conscient des risques de la musculation. En l’occurrence, c’est bien une épée de Damoclès au-dessus des joueurs aveuglés par une prise de masse sans réel programme ni équilibre. Un phénomène que tente d’expliquer Grégory Dupont :, assène l’ex-préparateur du Real.La prévention des blessures, cela se fait aussi en amont de la saison, accompagné par des préparateurs physiques personnels avant la reprise des entraînements., note Grégory Dupont.Une préparation physique personnelle qui s’étend aussi au reste de l’année, la faute à un manque de préparateurs physiques (seulement un ou deux) pour des effectifs de trente joueurs, rendant impossible la programmation individuelle de séances au sein du club. Les plus consciencieux sont alors obligés de combler ce manque ailleurs. Et là encore, la menace est grande :, peste Grégory Dupont., soupire Xavier Frezza, qui entend la réticence des clubs à laisser leurs salariés dans d’autres mains. Dupont conclut :Histoire que la musculation ne devienne pas définitivement un poids.