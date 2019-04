MU tape West Ham dans la douleur

1

Man United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Smalling, Jones, Rojo (Pereira, 75e) - Fred, Pogba - Mata (Rashford, 55e), Lingard, Martial - Lukaku (Greenwood, 75e). Entraîneur :Ole Gunnar Solskjær.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Zabaleta (Fredericks, 76e), Balbuena, Ogbonna, Masuaku - Rice, Noble - Snodgrass, Lanzini (Diangana, 62e), Felipe Anderson - J. Hernández (Antonio, 73e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.





Gagner dans la douleur, Manchester sait faire.Après sa défaite en milieu de semaine contre Barcelone (0-1) , les Mancuniens retrouvaient déjà Old Trafford pour un match capital en championnat, avec l’obligation de gagner pour ne pas perdre du terrain sur leurs concurrents directs dans la course à la C1 ( Arsenal Tottenham ). Et pourtant, l’équipe de Solskjær affiche un visage timoré en première période, peinant à enchaîner les passes et créer le danger dans les trente derniers mètres. Mais elle est chanceuse. Pogba ouvre le score en transformant en force un penalty accordé pour une faute de Snodgrass sur Mata (1-0, 19), alors qu’un but venait d’être injustement refusé à Felipe Anderson (10). Ce dernier pose des problèmes à la défense mancunienne, sans parvenir à faire sauter le dernier verrou.Mais la délivrance arrive quelques minutes après la pause pour le Brésilien. Rice lance une offensive après une mauvaise relance de De Gea, le centre de Lanzini trouve Felipe Anderson au second poteau et le gardien espagnol ne peut rien faire pour rattraper son erreur (1-1, 49). Une égalisation méritée, West Ham contrôlant les débats depuis le début de la rencontre. Solskjær décide alors de sortir la carte Rashford pour réveiller sa bande. Et ça marche, en tout cas sur le terrain. L'international anglais permet à MU de prendre le dessus et se crée des situations pour donner l'avantage à son équipe (58, 63). Puis, quand MU semble proche de craquer, Antonio touchant la barre et voyant De Gea sortir le grand jeu, Martial est fauché dans la surface par Fredericks, tout juste entré en jeu. Le penalty est évident et Pogba ne tremble pas pour signer un doublé (2-1, 80) et son treizième but de la saison en Premier League. On appelle ça un succès très précieux.La bataille pour les places sacrées s'annonce intense.