MU saute l'obstacle Reading

Manchester United (4-3-3) : Romero – Dalot, Darmian, Jones, Young – Fred (Fellaini, 62e), McTominay, Andreas Pereira – Mata (Chong, 62e), Lukaku, A. Sánchez (Rashford, 64e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Reading (4-2-3-1) : Jaakkola – Yiadom, Ilori (Aluko, 46e), Moore, Richards – Kelly, Rinomhota – McCleary (Barrow, 61e), Swift, Harriott (Meïté, 76e) – Loader. Entraîneur : José Gomes.

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et cinq à la suite !Jour de FA Cup et donc de rotation pour Ole Gunnar Solskjær, vainqueur en crampons de l'épreuve à deux reprises il y a plus de dix ans (1999, 2004). Résultat ? Pas de problème, voilà le coach norvégien avec une cinquième victoire en cinq matches dirigés sur le banc de Manchester United . Opposés à Reading pour le compte du troisième tour de la FA Cup, dont United a disputé la finale au printemps dernier, les Mancuniens ont fait la différence grâce à un penalty inscrit par Juan Mata en première période et au deuxième but de la semaine de Romelu Lukaku , titularisé aux côtés de Sanchez Il faut malgré tout noter que MU a peiné à maintenir la pression tout au long de la rencontre face à un bon Reading, avant-dernier de Championship et incapable de gagner depuis deux mois, a notamment souffert sur les phases défensives et s'en est même remis à plusieurs reprises à Romero, décisif devant Yiadom (45) et Harriott (53). L'essentiel a été assuré, et voilà United dans le même train que Tottenham , qui s'est qualifié vendredi soir à Tranmere (0-7).