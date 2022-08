CR7, Manchester ne tourne pas rond

Bien loin de l’histoire romancée lors de son retour à Manchester United l’an dernier, Cristiano Ronaldo est aujourd’hui dans une impasse. À 37 ans, le Portugais veut quitter les Red Devils, avec qui il ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Sauf que la porte de sortie tant espérée depuis des semaines n’existe pas pour le moment. De quoi allumer un nouvel incendie dans la maison mancunienne, engagée dans une énième révolution.

Ronaldo-ten Hag : je t’aime, moi non plus

Une situation dans l’impasse

Par Fabien Gelinat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. Ces mots, Cristiano Ronaldo les a prononcés il y a bientôt un an lors d’une interview pour le club, le 9 septembre 2021, à deux jours d’un retour réussi où il claquera un doublé contre Newcastle. Au-delà de son habituel détermination à empiler encore et toujours les victoires et les trophées, CR7 envoyait un message fort au public d’Old Trafford : l’enfant chéri revient pour un long moment avec l’envie de ramener MU au sommet. Onze mois ont passé, une saison décevante (sixième de Premier League, élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions) s’est écoulée et le discours du quintuple Ballon d’or a largement évolué. Fini le monde des bisounours, Cricri ne cache plus son désir de quitter le nord de l’Angleterre et rejoindre une équipe qui pourra assouvir ses besoins. Ou comment remettre le club dans la panade à l’aube d’une nouvelle saison, qui débute ce dimanche par la réception de Brighton (coup d’envoi à 15 heures), sous le signe d’une énième révolution en interne depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a presque dix ans.Au cœur du renouvellement de Manchester United, un homme : Erik ten Hag. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, intronisé fin mai, est appelé à être celui qui remettra lessur la voie du succès. Avec ou sans CR7 ? Telle est la question. Jusqu’ici, les deux hommes se sont principalement envoyés des fleurs à travers des prises de parole officielles., avançait l’attaquant portugais fin mai sur le site officiel de Manchester United Réponse du tacticien néerlandais, alors que les rumeurs de départ de CR7 enflammaient déjà la planète football :Depuis, le mélodrame s’est accéléré. Ronaldo a zappé la tournée estivale et une grosse partie de la préparation pour ne disputer que 45 minutes insignifiantes contre le Rayo Vallecano dimanche dernier, avant de sortir à la pause et quitter le stade dans la foulée sans autorisation. Un comportement pas au goût de son coach., a précisé ten Hag dans un entretien accordé à Viaplay Sport quelques jours plus tard.Divorce acté ? Que nenni. ten Hag remonte au créneau pour défendre son joueur., martelait-il en conférence de presse ce vendredi.Si oui, dans quel système ? Avec quelles responsabilités ? Quelles attentes ? À quel poste ? Le flou est total sur l’utilisation de CR7 et son adaptation avec son nouveau coach. En attendant, le natif de Funchal reste muet et attend toujours un dénouement positif qui tarde à pointer le bout de son nez.Le souhait du Portugais est simple : à 37 ans, il ne veut pas attendre et désire rejoindre coûte que coûte une grosse écurie qualifiée pour la C1, et tant pis pour l’histoire d’amour avec le Théâtre des rêves. Et c’est sur ce point que la situation se complexifie. Malgré toute la détermination de Jorge Mendes, son agent, ce dernier se fait recaler par les destinations légitimes pour un joueur avec un tel palmarès. Le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Barcelone, Naples ou encore le Bayern Munich, personne ne veut d’un joueur au crépuscule de sa carrière, tandis que des destinations plus exotiques (Sporting Portugal, Corinthians, Galatasaray ou même un club d'Arabie Saoudite) sont écartées en raison du salaire du quintuple Ballon d’or. Même ten Hag aurait, d’après les informations du Telegraph ce vendredi , demandé à ses dirigeants de faciliter un transfertMais à un moins d’un mois de la fin du mercato estival, rester à MU constitue l’unique option pour CR7, bien qu’il ait fortement écorné son image d’icône du club depuis le début de l’été. Gary Neville, son ancien coéquipier et consultant pour Sky Sports, s’est d’ailleurs ditdu comportement de Ronaldo, qu’il juge non-professionnel et pas exemplaire. Alors d’ici le 1er septembre à 23h59, lorsque le marché des transferts fermera ses portes en Angleterre, les moindres faits et gestes, sur le terrain et en dehors, du recordman de buts en C1 seront scrutés sous tous les angles, à commencer par ce dimanche après-midi.