Plus le temps de rêver

Si le PSG se présente mardi soir à Manchester avec plusieurs absents (Neymar, Cavani, Meunier), Thomas Tuchel a été clair : son argumentaire tactique ne changera pas à Old Trafford et Paris n'a pas peur de ce Manchester United qui danse entre les victoires depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær. Allumez les projecteurs, ça va saigner.

« Je ne peux pas penser à autant de plans en avance »

« Quand nous sommes en musique, je ne pense pas que beaucoup d’équipes profitent de leurs soirées à Old Trafford. »

Conserver son identité

« Je veux que mes joueurs soient prêts à jouer avec courage, qu’ils soient prêts à souffrir, à combattre. Nous sommes ici pour marquer, c’est clair. »

Par Maxime Brigand, à Manchester

Il y a des soirs pour en prendre plein la tronche. Des nuits pour souffrir, pour partir en mission, pour s’autoriser à débouler quelque part avec le sentiment d’invincibilité que peut ressentir un gosse lorsqu'il se pointe sur un terrain en béton à l’heure de la récré. Un gosse, c’est aussi à ça que ressemble parfois Ole Gunnar Solskjær, quarante-cinq ans et onze matchs passés sur le banc de Manchester United accrochés à la ceinture. Onze matchs pour dix victoires, un nul, vingt-huit buts marqués et seulement sept encaissés. Costaud, donc. Mais un gosse car, lorsqu'il parle de son club, le Norvégien, qui avait marqué contre le PSG avec Molde lors d'un match de C2 en 1995, a les yeux qui pétillent et les souvenirs qui s'embrassent. Face à la presse, lundi, c’est ce qu’on a vu et ce qu’il est venu déballer au monde, à la veille de la réception du PSG . C’est aussi ce qu’il a raconté au site officiel de l’UEFA : «(...)» Voilà pour le décor.Les hommes qui s’y insèrent, maintenant : un entraîneur de football est un fabricant de spectacle, un type dont le rôle est d’orchestrer les mouvements d’un groupe, d’une équipe, et entraîner est une aventure stylistique. Dans ce tableau s’invite mardi soir Thomas Tuchel , coach placé sur le banc d’un club qui ne cherche rien moinsque le toit du monde, mais qui a conscience qu’une Ligue des champions ne tombera pas du ciel. Entraîner, c’est aussi enclencher un processus et gagner en est le résultat : ce huitième de finale est pour le PSG de Tuchel un point de passage, mais aussi un retour en Angleterre , là où les Parisiens avaient été secoués, à Anfield, mi-septembre. Longtemps, cette défaite aura été la seule de la saison du PSG . C’était avant deux autres glissades, contre Guingamp en Coupe de la Ligue (1-2) et à Lyon en Ligue 1 (2-1). Liverpool reste pourtant l’indicateur parfait pour juger de la progression parisienne. L’aller avait vu le PSG couler entre les vagues, notamment dans l’approche psychologique de la rencontre, ce qu’Alves a expliqué cette semaine en évoquant une équipe qui n’avait pas «» . Sur le côté, l’Allemand avait alors pris acte, avant de poursuivre la couture de l'identité d'une équipe qui a répondu ensuite en faisant monter l'exigence au pressing et en se transformant tactiquement.Une nécessité tant la défaite à Anfield aura permis de mettre en lumière quelques limites stratégiques (des couloirs exposés par le manque de repli défensif de Mbappé et Neymar , un milieu à trois têtes incapable de couvrir toute la largeur du terrain...). Ce match a servi de socle à Tuchel. Dès lors, Neymar a été replacé au cœur du jeu, ce qui n’a pas réglé tout de suite le déséquilibre créé par le manque d’investissement défensif de Kylian Mbappé : l’ajustement est arrivé à la mi-temps du match contre Naples au Parc, où Thomas Tuchel a installé une défense à trois, un milieu à quatre têtes et a resserré sa triplette offensive ( Neymar , Mbappé, Cavani) vers l’axe du terrain. Depuis, le PSG alterne entre un 3-4-3 et un 3-5-2, défend en avançant, Cavani et Mbappé travaillent main dans la main, Neymar prend le contrôle du jeu... Et tout s’écroule, soudain. Avec les forfaits de Neymar et Cavani, ce huitième de finale aller prend l’allure d’un plongeon dans l’inconnu. Depuis la victoire contre Bordeaux samedi (1-0), Tuchel est ainsi obligé de repartir d’une feuille quasi blanche, ce qu’il qualifie de «» : «Comment le PSG va-t-il se présenter mardi soir face à ce United devenu imbattable depuis l’arrivée de Solskjær, que personne n’imaginait à ce niveau au moment du tirage au sort, mi-décembre et qui va se pointer sur scène blindé de certitudes ? Tuchel pourrait reconduire une défense à trois (qui serait ici Kehrer, Silva , Kimpembe) dans un système où Marquinhos devrait une nouvelle fois alterner entre deux rôles, où Verratti aurait un rôle très exigeant et où Di María viendrait accompagner Mbappé devant. Autre option : un 4-2-3-1, avec Marquinhos au milieu aux côtés de Verratti, Draxler à la baguette du système et Alves dans un rôle d’ailier intérieur pour soutenir un Mbappé en pointe de système. Lors de l’apéritif médiatique , le technicienallemand n’a pas non plus fermé la porte à une titularisation de Leandro Paredes tout en confirmant que, malgré les absences, il ne bousculerait pas son argumentaire : «(...)» Ce n’est, de toute façon, pas une heure pour calculer : Tuchel le sait et a balancé au loin son boulier. Old Trafford est prêt, allumez les projecteurs.