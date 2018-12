MU et Pogba finissent 2018 dans la joie

26

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Young, Lindelöf, Bailly, Shaw – Herrera (76e, Pereira), Matić – Lingard, Pogba, Martial (82e, Jones) – Rashford (70e, Lukaku). Entraîneur : Old Gunnar Solskjær.



Bournemouth (3-5-2) : Begović – Daniels, Aké (82e, Mings), Cook – Ibe, Stanislas, Brooks (66e, Mousset), Surman, Rico – King, Wilson (66e, Fraser). Entraîneur : Eddie Howe.

RD

Le goût de la victoire, des buts à la pelle et des sourires.Pour le dernier match de l’année 2018 à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjær s’est évertué à poursuivre ce qu’il a entrepris depuis qu’il a pris la succession de Mourinho. La mission a été accomplie avec la manière ce dimanche contre Bournemouth , avec un Paul Pogba encore étincelant (4-1). Transfigurés depuis l’ouverture de l’ère Solskjær, lesprennent directement à la gorge une équipe de Bournemouth portant encore les stigmates de sa déculottée à Tottenham (5-0). Aligné devant à la place de Lukaku, Rashford claque un combo grand pont-virgule avant d’adresser un centre tendu repris victorieusement par Pogba. Le champion du monde français y va même de son doublé après avoir devancé de la tête Begović, confirmant ainsi plus que jamais son retour sur le devant de la scène (quatre buts, troislors des trois derniers matches).Passeur sur l’ouverture du score, Rashford se mue à son tour en buteur en convertissant avec succès une caresse de l’extérieur de Martial. Un premier acte à sens unique toutefois terni par la réduction du score de Nathan Aké juste avant la mi-temps. Un brin moins entreprenant au retour des vestiaires, United s’applique à préserver son avance contre desqui ne se sont jamais imposés à Old Trafford dans leur histoire. Entré à la place de Rasford tout proche du doublé (66), Lukaku participe à son tour au récital sur une offrande de Pogba. Le milieu tricolore n’est d’ailleurs qu’à un montant de s’offrir un triplé (75) dans une fin de partie marquée par l’expulsion de Bailly.Après Sir Matt Busby et José Mourinho , qui avaient eux aussi remporté leurs trois premières rencontres, Solskjær continue d’étirer la parenthèse enchantée. Et prouve que Manchester United , qui ne compte plus que trois points de retard sur Arsenal (cinquième), sera bel et bien de retour aux affaires en 2019.