Mputu, Trésor national

Dos au mur après la défaite contre l'Ouganda samedi dernier, la République démocratique du Congo doit impérativement s'imposer contre l'Égypte mercredi pour conserver ses chances de qualification au prochain tour. Pour ce faire, la RDC peut compter sur Trésor Mputu, un amas de buts et de coups de sang.

Égypte RD Congo Groupe A CAN Diffusion sur

Le capitaine @mulumbuofficial et @mbemba22 se sont exprimé après la défaite face à l’Ouganda ?? ! pic.twitter.com/OjbMQ3mnQm — Leopard Leader Foot (@leopard243) June 22, 2019

La chasse au Trésor

La folie des grandeurs

Vidéo

Par Claude-Alain Renaud

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En débarquant au pied des pyramides, les Léopards ne se doutaient pas qu’ils devraient présenter leurs excuses auprès de toute la nation congolaise. Une défaite dès leur entrée en lice et un non-match plus tard, Youssouf Mulumbu, homme fort de la sélection, puis Chancel Mbemba, prennent tour à tour la parole en français, et en lingala, afin de demander pardon au peuple. «» Dans cette vidéo de deux minutes et vingt secondes, un joueur, un peu sur le côté, affalé sur sa chaise, ne semble pas concerné par ces propos. Comme si lui, et seulement lui, pouvait se permettre d’avoir ce genre de comportement. Ce mec-là, c’est Trésor Mputu. Et qu’il agisse de la sorte ne choque personne.Mputu, c’est le diamant de la République démocratique du Congo. Le lien unissant le milieu de terrain offensif et son pays se crée d’abord via le club phare du pays, le Tout Puissant Mazembe. Fort de ses quinze saisons, dont onze consécutives, chez les Corbeaux, le numéro huit s’est formé une réputation d’indispensable de par ses qualités sur le terrain, mais également son aura. Pourtant, cela n’a pas empêché le sélectionneur, Florent Ibenge, d'écarter l'homme aux 168 pions en club de l’équipe nationale pour la CAN en 2015. Les Léopards avaient fini à la troisième place, meilleur résultat obtenu depuis 1998. D’ailleurs, c’est après cette Coupe d’Afrique que Trésor Mputu a décidé de se retirer de la sélection pour se consacrer à son nouveau club, Kabuscorp, en Angola.Mais son héritage reste trop important. Vainqueur de huit titres nationaux et de deux Ligue des champions africaine (2009, 2010) sous les couleurs du TP Mazembe, le natif de Kinshasa met fin à sa parenthèse angolaise pour revenir dans son club de cœur. «» , étayait Patrice Carteron, alors entraîneur du club le plus titré du pays, dans une interview relayée par Africatopsports.com. Ce retour au bercail en 2015 sonnait vrai pour tout un club, il ne manquait plus qu’à convaincre toute une nation. Et c’est lors d’un match de championnat en novembre dernier entre le TP Mazembe et l’AS Vita Club que le meneur de jeu charme le sélectionneur national, alors entraîneur de l’équipe adverse. Auteur d’un but et deux passes décisives, le maestro est appelé chez les Léopards le lendemain pour un retour en fanfare. La chasse au Trésor est finie, Mputu le fils prodigue est de retour.Si son attitude lors des excuses publiques peut être perçue comme désinvolte, elle ne semble pas avoir fait polémique dans les médias congolais. La raison ? Le petit chouchou n'est pas tenu pour responsable. Pire, il est même vu comme une victime. En effet, le coach l'a laissé sur le banc et ne l'a même pas fait entrer contre l'Ouganda, alors que ses hommes manquaient cruellement d'inspiration et d'implication. Plusieurs médias locaux estiment que la présence d'un tel joueur, qui plus est à fort caractère, aurait pu changer la donne. Mais Florent Ibenge a également ses raisons. Outre les justifications tactiques, le technicien de 57 ans a eu le temps de connaître le caractère du bonhomme. Car Mputu est bien connu pour ses folies.En 2010, lors d'un tournoi amical organisé au Rwanda, le milieu de terrain a tabassé un arbitre, ce qui lui a valu douze mois de suspension par la CAF.Pour son retour sur les terrains, il a inscrit un but au bout de 46 secondes de jeu. Autre fait d'armes, son carton rouge lors de sa première CAN avec la RDC en 2006, à la suite d'un geste non maîtrisé. En somme, le garçon peut être très sanguin sur le terrain et insupportable avec ses entraîneurs. «» , racontait son ancien sélectionneur Claude Le Roy au micro de Canal Plus . Un caractère qui en dit long sur le personnage, adepte par ailleurs de la franchise : «» , a-t-il balancé dans une interview relayée par le site officiel de son club. C'est de ce grain de folie dont aura besoin la République démocratique du Congo pour se défaire de la bande à Mohamed Salah mercredi, au Stade international du Caire.