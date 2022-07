Moyes « a besoin que Hodgson revienne » pour ne plus être le plus vieux

Les cheveux blancs ne mentent pas.Roy Hodgson (74 ans) n'entraîne plus en Premier League, et cela fait une victime : David Moyes, qui porte désormais la casquette de manager le plus âgé du championnat. Une étiquette dont l'Écossais, qui n'a « que » 59 ans, se serait bien passé.(Hodgson)(Redknapp), s’est-il amusé auprès du Daily Mail , a ajouté le coach de West Ham, suivi par Jürgen Klopp (55 ans) dans ce classement honorifique. À l'autre bout de la chaîne, Mikel Arteta (40 ans) et Scott Parker (41 ans) font figure de minots.Quoi qu'il en soit, on a toujours besoin d'un plus âgé que soi.