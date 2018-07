Moutinho proche de rejoindre Wolverhampton

1

Y'a de la João ! João Moutinho (31 ans) pourrait quitter Monaco pour aller renforcer Wolverhampton. L'information, révélée par ledimanche, est confirmée lundi paret. Les deux clubs auraient trouvé un accord et l'opération pourrait se conclure à plus de 5 M€. La signature de l'international lusitanien (113 sélections, 7 buts) chez le promu en Premier League ne devrait pas rencontrer de problème, d'autant que le milieu de terrain de l'ASM fait partie de l'écurie Gestifute de Jorge Mendes. L'agent, qui a ses entrées à Wolverhampton, compte déjà huit compatriotes, dont l'entraîneur Nuno Espirito Santo.Le natif de Portimão avait pourtant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2020 sur le Rocher. Son entraîneur, Leonardo Jardim, s'appuyait beaucoup sur sa technique et son expérience (9 buts et 23 passes décisives en cinq saisons). Déjà agité, le mercato des Rouge et Blanc devrait s'animer un peu plus après ce coup dur.