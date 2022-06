Moussa Sissoko sur la route de Nantes

CB

Retour vers le futur, suite.Neuf ans après son départ de Toulouse, Moussa Sissoko devrait - sauf énorme surprise - regagner l'Hexagone, et plus précisément les bords de l'Erdre. Capitaine de Watford la saison dernière, l'international français de 32 ans devrait quitter lesun an seulement après son arrivée, l'homme du match de la finale de l'Euro 2016 n'ayant pu empêcher la relégation des siens.Selon les informations d', l'ancien joueur de Newcastle (2013-2016) et de Tottenham (2016-2021) devrait s'engager pour deux ans avec les Canaris, qualifiés d'office pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Le montant de la transaction devrait tourner autour de 2 millions d'euros.Ne reste plus qu'à tirer la Roma en Ligue Europa et Moussa Sissoko retrouvera Rui Patrício.