Marega, le voilà !

Face à Liverpool, les supporters de l'Estádio do Dragão n’auront d’yeux que pour lui. Lui, c’est Moussa Marega. Et si l’histoire d’amour entre le FC Porto et l’international malien est parti sur des mauvaises bases, l’ancien du Poiré-Sur-Vie a réussi à faire changer l’opinion publique à coups de filets troués. Des buts célébrés souvent de la même façon : en faisant le chiffre 14 avec ses doigts en référence à ses potes d’enfance. Ceux avec qui il jouait encore en DH, à l’âge de 21 ans.

FC Porto Liverpool Ligue des champions Diffusion sur

« Dans mon football de transitions, Moussa est le joueur le plus puissant que j’ai eu à diriger. »

« Ici, personne ne l’avait calculé »

« Il avait un potentiel vitesse-force assez rare. Son défaut, c’est qu’il n’avait aucun jeu de tête. Il fallait aussi discipliner un peu son jeu, le canaliser et polir ses qualités. C’était plus qu’un joker parce qu’il répétait les efforts, il enchaînait les rushs, il était surpuissant... Et comme c’était pas un garçon compliqué, ça a fonctionné. »

Les kebabs et l’acharné

« Un jour, en fin de séance, le coach Tanchot arrive et nous interroge sur notre alimentation. Moi, je lui dis que je mange peu, souvent des légumes, de la salade, parfois une petite viande. Et là, Moussa prend la parole : "Moi, je mange des grecs, des pizzas, etc." Tanchot lui dit : "Mais t’es sérieux, tu ne manges pas de légumes ?" Et Moussa lui a répondu que dans les grecs, il y avait de la salade, des tomates, des oignons... »

Quasimodo del Porto

Par Steven Oliveira et Maxime Brigand

Tous propos recueillis par SO et MB, exceptés ceux de Foued Mabroux, tirés du Parisien.

C’était une nuit pour se prouver des choses, pour valider un début de saison au plus-que-parfait et pour afficher à l’Europe du foot un outil essentiel à la fabrication d’une équipe : une «» . En amenant ses hommes au Louis-II, le 26 septembre 2017 au soir, l’objectif de Sérgio Conceição était de voir ce que son groupe avait dans le bide et dans le short. Treize jours plus tôt, son FC Porto , qu’il venait de rejoindre après une expérience positive à Nantes , avait glissé à l’heure d’effectuer sa rentrée européenne face au Beşiktaş. Cette fois, pas de blague : à Monaco , Conceição, qui aura passé la majeure partie de la rencontre assis sur une glacière à enchaîner les bouteilles d’eau, voit sa troupe retourner le camp de base du champion de France en titre en compressant le milieu monégasque à l’aide d’une paire Danilo -Oliveira fantastique et d’un secteur offensif clinique et brillant. Un secteur offensif d’où dépasse un type avec une drôle d’allure : un dragster bossu, qui aura passé l’intégralité du match à secouer la défense de l’ ASM et qui aura fini la soirée avec deux passes décisives dans les poches. Pour la première fois depuis son arrivée à Porto et alors que le grand public français commence (enfin) à entendre parler de lui, Moussa Marega semble avoir trouvé un coach capable de maximiser ses qualités. Ce que Conceição a souligné récemment, alors que le géant portugais dispute mercredi soir un quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool à l’Estádio do Dragão : «» Et peut-être aussi l’un des plus précieux. Mais comment en est-on arrivé là ? Réponse : Marega était une bombe à retardement, qu’il fallait apprendre à déclencher.Au moment de reparler de ce Monaco -Porto joué à l’automne 2017, l’actuel entraîneur du Havre, Oswald Tanchot , est pourtant clair : «» Autre exemple dégainé par Tanchot : le premier but inscrit par le FC Porto face à la Roma, en huitième de finale retour de C1, le 6 mars dernier. «» Comment l’expliquer ? En revenant à la source de la bombe, à la France , et à Evry, d’abord, où le colosse a atterri lorsqu'il avait treize ans. Le foot y est alors un passe-temps, mais aussi un endroit pour gagner un peu de sous. «, rembobine Foued Mabrouk, son ancien coach en U19 et responsable de la formation à l’AS Evry.Difficile pourtant de passer à côté du bonhomme. Sur un terrain, Moussa Marega est une «» et d’envie, un mec qui enchaîne les buts et les efforts. Au printemps 2012, le natif des Ulis a 21 ans et s’agite alors en DH. Invité à venir observer le mystère, l’agent Joseph Mohan en prend alors plein les mirettes :» La vie d’un footballeur, au-delà de la simple notion de performance, est une équation à multiples inconnues dont la solution se trouve essentiellement dans sa capacité à encaisser les coups et à se construire des repères. «, replace Mohan.» Face aux échecs, Joseph Mohan contacte un coach qu’il connaît bien : Oswald Tanchot , alors en poste au Poiré-sur-Vie.Le Poiré, c’est la Vendée et l’inconnu, que Moussa Marega embrasse au volant d’une Twingo noire cabossée qu’il remplacera quelques mois plus tard par une Mégane. Dans le 85, l’attaquant loge dans une résidence du centre-ville de La Roche-sur-Yon, juste à côté de Bilel El Hamzaoui , qui raconte un «» . Moussa habite alors au premier étage, Bilel au second, mais les deux jeunes Franciliens passent leur temps ensemble et avec deux autres joueurs : Rifi Mandanda et Nestor Kodjia. «, poursuit El Hamzaoui.» En Vendée, où il n’y a «» , Marega se centre sur le foot, bosse son enroulé du pied droit qu’il copie sur Thierry Henry et «» . Tanchot complète : «Mais qui possède aussi un physique avec lequel il doit apprendre à vivre. «, se marre Tanchot.» Pourtant, malgré une première saison convaincante en Vendée, la Ligue 2 le laisse en paix. Ce que peine à comprendre à l’époque Joseph Mohan : «» Neuvième de National avec Amiens à l’issue de la saison 2012-2013, Francis De Taddeo saute sur l’occasion, récupère Marega et en profite pour choper au passage l’autre promesse du Poiré, Ernest Seka . Changement de monde. «, glisse celui qui s’occupe aujourd’hui du centre de formation de Montpellier » Preuve en est, cette histoire racontée par son pote du Poiré, Bilel El Hamzaoui : «"Moi, je mange des grecs, des pizzas, etc.""Mais t’es sérieux, tu ne manges pas de légumes? " Moussa Marega est un cas spécial, différent, «» aux yeux de De Taddeo. Reste qu’en Picardie, le Franco-Malien avale une nouvelle étape malgré le licenciement rapide du coach qui l’a fait venir et l’arrivée d’ Olivier Echouafni . «, complète Francis De Taddeo » Finalement, rien de tout ça ne va arriver, même si Marega boucle l’exercice avec neuf buts et laissera derrière lui une image partagée partout où il est passé : celle d’un travailleur acharné, à l’écoute des anciens et des conseils. Gardien du club à l’époque, Franck L’Hostis se souvient notamment d’un élément : «» Problème, là encore, l’été suivant est un silence. Et Moussa Marega ressort quelques mois du circuit.Nous sommes alors en juin 2014 et le bonhomme décide de se séparer de son agent, Joseph Mohan, qui ne comprend toujours pas ce choix : «» Ce qu’on sait : durant l’été, Marega s’engage avec l’Espérance de Tunis où il ne disputera pas la moindre rencontre en six mois en raison d’un problème administratif. Comment rebondir ? En remplaçant Moussa Maazou , au Maritimo Funchal . C’est là, à Madère, que le néo-international se fait un nom au Portugal et dans son pays, Alain Giresse lui offrant ses premières sélections : «» Mais qui va basculer rapidement : un an après son arrivée à Maritimo , le FC Porto craque et lâche quatre millions d’euros sur le bulldozer. Trop simple.Parce qu’en tapant dans le très haut niveau, Moussa Marega en découvre sa cruauté : son style tout en puissance ne colle pas au jeu de possession souhaité par Julen Lopetegui , qui refuse de le titulariser. Dans la bouche des supporters de Porto, Marega devient(Pieds de brique en V.F.) et l’arrivée sur le banc de Nuno Espirito Santo ne change rien à l’histoire. L’actuel coach de Wolverhampton l’envoie même en prêt à Guimarães . Résultat ? Marega flambe, inscrit treize buts et revient au FC Porto grâce à deux coups de pouce du destin. Le premier : l’arrivée de Sérgio Conceição sur le banc. Le second : le fair-play financier, qui oblige le club à se séparer de plusieurs joueurs, dont André Silva , sans lui laisser la possibilité de claquer quelques billets pour se trouver un nouveau buteur. Vincent Aboubakar et Moussa Marega sont alors rappelés. Bingo : lesdécrochent la Liga NOS – une première depuis cinq ans – et brillent avant tout grâce à leur ailier malien, qui disputera la prochaine CAN, où il retrouvera la Tunisie de son ancien sélectionneur, Alain Giresse . Un secret de la transformation est livré par Bilel El Hamzaoui : «» Une posture qui lui a permis de claquer six buts en C1 cette saison et de sortir du silence, pour de bon. La bombe a explosé.