Moussa Dembélé fait sauter Sainté

Les Verts ont servi une de leurs meilleures prestations depuis bien longtemps dans un Derby, mais il n'ont pu tenir sur la longueur. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont fini par craquer dans le temps additionnel, sur un centre de Léo Dubois et un coup de casque de Moussa Dembélé, deux hommes entrés en cours de match. Lyon chasse son voisin du podium, à la force du poignet.

Faites l’Hamouma, pas la guerre

Dembélé, le bon du banc

Saint-Étienne (3-4-3) : Ruffier - Perrin, Subotić, Kolodziejczak - Monnet-Paquet, Selnæs (Dioussé, 80e), M'Vila, Gabriel Silva (Polomat, 89e) - Hamouma (Diony, 71e), Khazri, Cabella. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete (Dubois, 79e), Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Aouar - Traoré (Dembélé, 57e), Fekir, Cornet (Terrier, 85e) - Depay. Entraîneur : Bruno Génésio.

Une fois égrainés les mots clés «» , «» et «» destinés pour des supporters privés de déplacement, Bruno Génésio s’était tout de même rappelé en conférence de presse la première des caractéristiques d’un Derby : «» Le 118du nom ne dérogera pas à la règle. Car après une première mi-temps maîtrisée des Verts, il était difficile de voir le remplaçant Moussa Dembélé avoir l'occasion de faire sauter le coffre stéphanois tout au bout du temps additionnel. Pourtant, c'est la triste réalité que peuvent déplorer les Foréziens, qui doivent ce soir laisser leur troisième place à leur voisin abhorré.Emballé par la prestation des siens quatre jours plus tôt contre Marseille (2-1), Jean-Louis Gasset a choisi la continuité. À une nuance près : Romain Hamouma est titularisé à la place de Loïs Diony , dans un onze inchangé en dehors de ça. Et bien lui en a pris. Attrapé par la nuque par Marcelo quelques instants plus tôt — geste sévèrement sanctionné d’un carton jaune —, l’ailier stéphanois a tiré profité une minute plus tard de la lenteur ou de la réserve du défenseur brésilien face à Gabriel Silva , en plein débordement, pour ouvrir le score en reprenant facilement de la tête le centre de son latéral (1-0, 21). Mais si le lien de causalité est avéré, il n’est pas aussi limpide.En effet, ce but est surtout symptomatique de cette première période. Les Verts cherchent à aspirer Lyon , acceptent d’être acculés, pour mieux se projeter sur la défense à quatre lyonnaise. Et hormis un coup de génie avorté de Memphis Depay — un lob des 20 mètres obligeant Ruffier à se déployer (11) — et un tir écrasé de Nabil Fekir (33), Lyon tombe sur un os. À l’inverse, Khazri (10), Cabella (12) et Kévin Monnet-Paquet (41) auraient pu eux aussi surprendre les Gones. Et à la mi-temps, malgré la possession (59% pour l’OL), c’est bien Sainté qui a la main dans ce Derby.Au retour des vestiaires, le trio offensif forézien continue de marteler le bloc blanc. Il faudra une intervention acrobatique de Jason Denayer pour couper le service en retrait de Khazri pour Hamouma (50), et surtout un triple arrêt de Lopes face aux mêmes garçons pour maintenir l’OL à flot (61). Bien utile car, la pression lyonnaise se faisant de plus en plus forte sur la surface stéphanoise, les Verts finiront pas commettre un impair : sur un gros cafouillage, Loïc Perrin contre Memphis de la main. Penalty et voilà Fekir ,hermétique aux brouhahas du Chaudron, qui remet d’un contre-pied les équipes à égalité (1-1, 65).Ce retour lyonnais fait dangereusement balbutier Saint-Étienne. L’entrant Dembélé apporte vitesse et percussion, faisant plier les Verts à plusieurs reprise sans pour autant trouver la faille (73, 77et 81). Mais alors que Lyon cherche à emballer l’affaire, c’est encore à Lopes qu’il s’en réfèrent. L’ange-gardien rhodanien se montre à nouveau infranchissable face à Diony, assisté cette fois de la poitrine de Léo Dubois (87). Les dernières minutes ne sont qu’échanges de balles intensifs, chaque équipe voulant valoriser leur bonne mi-temps respectives. Au risque de laisser des trous béants qu'auront la lucidité d'exploiter Léo Dubois au centre et Moussa Dembélé à la réception (1-2, 90+4). Lyon est certes une équipe à réaction, mais qui garde un sens machiavélique du timing.