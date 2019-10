Moussa Dembélé et le record de la lose en C1

AAF

Allô, la Fédération Française de la Lose ?En cas de nul ou de défaite mercredi soir face au RB Leipzig pour Lyon, Moussa Dembélé deviendrait le détenteur d'un record bien peu flatteur : celui du plus grand nombre de matchs d'affilée sans gagner en Ligue des champions. Avec neuf nuls et huit défaites en dix-sept rencontres de C1 avec le Celtic Glasgow et l'Olympique lyonnais, l'attaquant français n'est plus qu'à une longueur du record détenu par Vasílios Tsiártas (dix nuls et huit défaites).Encore plus triste : lors des deus seules victoires de ses équipes sur cette période, celle du Celtic à Anderlecht (3-0, le 27 septembre 2017) et de Lyon face à Manchester City (2-1, le 19 septembre 2018), Moussa Dembélé était resté sur le banc de touche. Chat noir ? Il faut dire que le buteur des Bleuets n'est pas aidé par l'incroyable accumulation de matchs nuls de l'OL depuis le dernier exercice (7 sur les 8 dernières rencontres). Le club rhodanien avait d'ailleurs établi, lui aussi, un nouveau record la saison dernière en enchaînant six résultats nuls consécutifs en phase de poules.Sylvinho sait ce qu'il lui reste à faire.