Mousa Dembélé proche de mettre les voiles en Chine

Mousa Dembélé cède aux sirènes chinoises.Le milieu de terrain est proche de rallier le Beijing Sinobo Guoan en Chine Super League (D1) alors qu’une offre de près de 13 millions d’euros a été acceptée par son club, Tottenham . À 31 ans, et avec 243 matchs de Premier League au compteur, l’international belge (80 sélections) se dirige vers une fin de carrière tranquille dans l’Empire du milieu.Auteur de dix matchs cette saison avec les, il n’a plus participé à la moindre rencontre depuis novembre dernier et une blessure à la cheville. Et comme Dembélé sera en fin de contrat en juin prochain, le club de Daniel Levy a vu dans la proposition chinoise l’occasion de récupérer quelques billes.D’après les informations de, c’est un juteux contrat de trois ans avec 9 millions d’euros par an qui attend le joueur. Il retrouvera d'anciens habitués du Vieux Continent dans son nouveau club, puisque Cédric Bakambu Jonathan Viera et Renato Augusto squattent déjà l’effectif pékinois.Un choix sportif, résolument.