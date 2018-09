Mourinho s'accorde avec le fisc espagnol

PM

Le FC Fisc.C’est monnaie courante en Espagne lorsque l’on est joueur et maintenant entraîneur : le fisc vient régulièrement toquer à la porte. Ce fut le cas pour Messi, Ronaldo ou encore le Parisien Ángel Di María, mais aussi pour José Mourinho Les faits remontent entre 2010 et 2013, à l’époque où leentraînait le Real Madrid . Le fisc espagnol lui reproche de ne pas avoir déclaré ses revenus liés aux droits à l'image en 2011 et 2012. Le vilain. Selon, le Portugais aurait reconnu les faits et se serait mis d’accord avec le Trésor public. Il écope donc d’un an de prison (les peines qui n’excèdent pas deux ans ne sont généralement pas appliquées) et d’une amende. Reste au tribunal de Madrid à approuver cet accord pour que le Mou soit totalement sorti d’affaire.En attendant, c’est un joli coup réalisé par le fisc qui encaissera un chèque de 669 323 €.