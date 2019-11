Mourinho remercie un ramasseur de balle auteur d'une passe décisive

This is brilliant. The young ball boy gave the ball quickly to Aurier who played it in quickly and Tottenham scored. Jose Mourinho made sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist ? pic.twitter.com/zNziX35LB5 — FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2019

Reconnaissance.Bousculé par l'Olympiakos, mardi soir en Ligue des champions, Tottenham a finalement retourné le match et un déficit de deux buts pour s'imposer 4 à 2 . Et si ça a pris la performance des 11 joueurs sur la pelouse, Mourinho et sa bande ont aussi pu compter sur un douzième homme : un jeune ramasseur de balle. À la 50minute, le score est de 1-2 et ce dernier a très rapidement remis le ballon à Serge Aurier sur une touche, lequel a pu trouver Lucas dans le dos de la défense grecque, menant au but de l'égalisation d'Harry Kane.Une passe dé' qui lui a valu une belle accolade du Mou en personne, et un gentil mot au micro de BT Sport après le match, dithyrambique : «Tous les héros ne portent pas de capes, ni de crampons d'ailleurs.