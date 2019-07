Mourinho proche du Guangzhou Evergrande

VLU

La muraille et le bus : la Chine et Mourinho étaient faits pour s'entendre.Quasiment un an après son départ de Manchester United, José Mourinho serait sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Guangzhou Evergrande, selon les informations du Daily Telegraph . Les discussions entre leet le propriétaire du club (qui est aussi l'homme le plus riche de Chine), Hui Ka Yan, seraient d'ores et déjà très avancées.Par ailleurs, le technicien portugais pourrait se voir confier des responsabilités relatives au développement de la sélection nationale ainsi qu'à l'évolution du football chinois de manière plus générale. Il y a quelques jours, l'Empire du Milieu, en plein essor sur le plan footballistique, accueillait un autre grand nom du football mondial, en la présence de Rafa Benitez, devenu entraîneur du Daliang Yifang Ne reste plus qu'à trouver des chauffeurs.