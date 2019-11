Mourinho pique deux adjoints à Galtier

AAF

Entre leet le, ils ont choisi.Selon les informations de L'Équipe , confirmées outre-Manche par le Telegraph , l'arrivée de José Mourinho à Tottenham va avoir un impact inattendu sur le LOSC puisque deux des adjoints de Christophe Galtier, son second João Sacramento et son entraîneur des gardiens Nuno Santos, vont débarquer chez lesdans les valises du Mou.Sacramento était arrivé au LOSC en janvier 2017, en même temps que Gérard Lopez, et avait même assuré l'intérim à la tête de l'équipe première après le licenciement de Marcelo Bielsa. Gomes, lui, était en poste auprès des gardiens lillois depuis l'été 2018, soit un peu plus d'un an et demi. Ni l'un, ni l'autre n'avaient travaillé auparavant avec Mourinho, qui n'a pas pu cette fois-ci faire appel à son adjoint de toujours, Rui Faria, qui entraîne actuellement le club d'Al-Duhail au Qatar.On comprend mieux pourquoi José squattait la banquette de Pierre Mauroy.