Mourinho joue à se faire peur pour sa première avec Tottenham

Pour la toute première de José Mourinho, les Spurs ont disposé de West Ham (2-3). Mais si le score paraît serré, la rencontre ne l'a pas été, puisque Tottenham s'est rapidement mis à l'abri grâce à Son, Lucas et Kane. Juste avant de laisser un peu d'espoir à des Hammers toujours autant en difficulté.

West Ham (4-3-3) : Roberto - Fredericks, Diop (Sánchez, 64e), Ogbonna, Cresswell - Noble, Rice, Snodgrass - Yarmolenko (Fornals, 56e), Haller, Anderson (Antonio, 46e). Entraîneur : Pellegrini.



Tottenham (4-2-3-1) : Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies (Rose, 79e) - Dier, Winks - Lucas (Sissoko, 82e), Alli (Eriksen, 79e), Son - Kane. Entraîneur : Mourinho.

Avant de se rendre au stade olympique de Londres dans son nouveau costume d'entraîneur, José Mourinho savait pertinemment que cette rencontre ne serait pas tout à fait une partie de plaisir. Et pour cause, sa nouvelle équipe n'avait pas encore remporté un seul match à l'extérieur en Premier League de la saison. C'est désormais chose faite puisque lesont facilement disposé de West Ham grâce à un réalisme enfin retrouvé. Avec ces trois points essentiels, lesuccède à Mauricio Pochettino de la meilleure des manières. Surtout, il pourrait avoir précipité le départ d'un autre Sud-Américain : Manuel Pellegrini.Avec Moussa Sissoko sur le banc et la doublette Winks-Dier à la récupération, la troupe de Mourinho ne met pas longtemps à rentrer dans son match et à le maîtriser. Harry Kane ouvre même le score dès la deuxième minute, mais l'arbitre annule le but pour une position de hors-jeu. Si lesdominent largement la rencontre, ne laissant que des miettes de cuir à leur adversaire, la rencontre reste âpre et les fautes sont nombreuses. Tottenham parvient quand même à inquiéter lespar intermittence. Et comme souvent, c'est Heung-min Son qui lance les hostilités.Après une frappe lointaine sortie par Ricardo, l'ailier sud-coréen délivre son équipe grâce à une frappe du gauche que le portier espagnol aurait pu largement stopper (0-1, 39). Dans la foulée, Son se fait charcuter la jambe par Ryan Frederiks avant que Ricardo ne dégomme Angelo Ogbonna. Largement suffisant pour que lessoient définitivement au tapis quand Son permet à Lucas de doubler la mise au second poteau (0-2, 43).Mettre le paquet semble être la solution la plus logique afin que les joueurs de Pellegrini reviennent dans la partie et gâchent la fête de Mourinho. Pour ça, l'entraîneur chilien sort ses décevants faux pieds Andriy Yarmolenko et Felipe Anderson. Mais à peine revenu des vestiaires, West Ham encaisse un troisième but à la suite d'une erreur de marquage d'Issa Diop sur l'intenable Kane, qui crucifie Ricardo de la tête (0-3, 49). José Mourinho peut jubiler sur son banc, il tient là son premier succès sur le banc de Tottenham.Et quand Michail Antonio réduit la marque grâce à un bel enchaînement dans la surface (1-3, 73), lea raison de ne pas douter de ses joueurs. Car malgré six minutes de temps additionnel et une possession de balle largement à l'avantage de West Ham, lesne se laissent pas avoir, même si Declan Rice marque un but refusé à son tour pour une position de hors-jeu. Finalement, lesencaissent quand même un but d'Angelo Ogbonna (2-3, 96), mais il est déjà trop tard pour que lesglanent un point. Une aubaine pour Mourinho, qui peut déjà jubiler et préparer sereinement la réception de l'Olympiakos ce mardi. Pour Pellegrini, l'histoire est tout autre, puisque Rafael Benítez est pressenti pour le remplacer.