Mourinho a demandé à sa direction de ne pas recruter Ronaldo

On connaît les tensions qui ont pu exister au Real Madrid entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho Selon le José Mourinho a exhorté Ed Woodward, le vice-président de Manchester United , de ne pas recruter Cristiano Ronaldo cet été. Le quotidien anglais affirme qu'il y avait la possibilité d'un retour de la star portugaise dans le club qu'il a connu de 2003 à 2009, mais le technicien ne pensait pas qu'un accord était possible. Le coach desa exhorté son dirigeant à ne pas dépenser 90 millions de livres et un salaire de 500 000 livres par semaine. Mourinho souhaitait utiliser le budget transferts pour des renforts en défense. Il n'aura finalement que Diogo Dalot . Et Fred et Lee Grant respectivement au milieu et gardien de but.Ça aurait été bête de pouvoir compter sur une machine à gagner.