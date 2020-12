Boudjellal : « Pour l'OM, la date limite, c’est ma mort »

Après des mois de silence radio, Mourad Boudjellal est de retour. En marge de la sortie de son livre J'en savais trop..., l'ex-boss du Rugby Club Toulonnais a réaffirmé son souhait de devenir président de l'Olympique de Marseille. Entre l'offre de rachat à laquelle il travaille avec Mohamed Ajroudi, les tentatives ratées à Toulon ou Aix-en-Provence et ses ambitions pour l'OM, le Varois fait le point.

3

« Moi je peux dire que je déteste Bill Gates, c’est mon ennemi. Mais je ne pense pas que je sois l’ennemi de Bill Gates, il y a pas mal de choses qui nous séparent. Toulon déteste l’OM parce qu’il n’a pas les moyens de le concurrencer, comme l’OM déteste le PSG. »

« Si je suis président de l’OM, un Marseille-Toulon, je ne peux pas aller au stade. Je serais casque bleu, l’ONU, en attendant le résultat. »

« Aujourd’hui le problème de l’OM, comme d’autres clubs, c’est qu’il prend les droits TV et il est content. »



« Vous savez que pour diriger un garage, ce n’est pas nécessaire d’avoir son permis de conduire ? Moi ma référence c’est d’avoir multiplié le budget d’un club par cinq ou six. »

« Peut-être que j’irais dans un autre projet sans y mettre toute mon énergie. Je suis comme un sportif de haut niveau, j’ai besoin de m’entretenir. »



« Toulon, ça n’avançait pas. C’était du Claude François, ça s’en va et ça revient. Ça a été comme ça pendant six mois. »

Propos recueillis par Adrien Hémard.

J'en savais trop... par Mourad Boudjellal, paru le 3 décembre aux Editions Solar.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J’aurais pu faire un bouquin que sur le rugby, mais j’étais obligé d’expliquer comment l’histoire s’est passée cet été, ça me semblait normal. J’ai toujours été honnête vis-à-vis des gens, j’avais envie de dire la vérité.J’aime l’OM depuis gosse, mais je suivais le Sporting parce que c’était chez moi. J’allais au stade parce que c’était gratuit. C’était une équipe de Ligue 2. Tous les ans, on se disait que c’était la bonne année et puis non. Je suis comme tout le monde, j’aime Marseille, mais quand le club de ma ville est monté L1, je me souviens d’où j’étais, ce que je faisais. C’était magique de venir voir jouer les cadors de la D1 à Mayol.Possible oui. Mais la détestation n’est pas de la culture pour moi, c’est de la connerie. Moi je détesterai l’OM quand ils nous battront tous les ans. Pour l’instant, ils ne battent pas Toulon tous les ans. Moi je peux dire que je déteste Bill Gates, c’est mon ennemi. Mais je ne pense pas que je sois l’ennemi de Bill Gates, il y a pas mal de choses qui nous séparent. Toulon déteste l’OM parce qu’il n’a pas les moyens de le concurrencer, comme l’OM déteste le PSG. C’est une façon d’exister, là où on ne peut pas exister sur le terrain.Non. Pour moi, détester Marseille, c’est prétentieux. Pour détester un club, il faut pouvoir se mettre à sa hauteur. Mais ça ne veut pas dire que je suis Marseillais : je suis Toulonnais dans l’âme. Si je suis président de l’OM, un Marseille-Toulon, je ne peux pas aller au stade. Je serais casque bleu, l’ONU, en attendant le résultat.Ah, vous savez que les Américains, ce sont des cafés allongés qu’ils boivent ? C’est plus long à couler apparemment. Aujourd’hui sur le dossier de l’OM, c’est très difficile pour nous. Je pense que McCourt vendra. Je ne sais pas si ce sera à nous, parce qu’il y a du monde de placé. J’ai eu vent d’autres propositions très structurées, très concurrentielles. Mais je n’aurais jamais cru qu’il tienne comme cela avec le stade à huis clos, l’incertitude des droits TV, le déficit... Je pensais que le club allait s’écrouler. Bravo !Oui, avec les mêmes hommes. On se dit qu’on peut encore se renforcer. On n’aura pas plus fort que Mohamed Ajroudi, mais on peut avoir plus d’ambitions et réunir un pool d’actionnaires encore plus forts. Il y aura toujours Mohamed Ajroudi, il fait partie de l’histoire. Je n’ai pas signé un CDI, mais c’est moi qui suis prévu comme président.C’est un choix collectif. Mohamed Ajroudi a pensé qu’on devait se dévoiler, il pensait que McCourt était très vendeur d’après les bruits qui nous remontaient. Quand on cache les choses, c’est pour ne pas avoir la honte si ça ne se fait pas. C’est tout. Moi en général, j’essaye plutôt de porter mes couilles.Si c’est pour venir et faire perdre 500 millions d’euros par an à un Emirat ça ne m’intéresse pas, je ne sers à rien. Aujourd’hui le problème de l’OM, comme d’autres clubs, c’est qu’il prend les droits TV et il est content. Or, s’il y a bien un club en Europe qui a tous les éléments requis pour développer une économie très forte, c’est l’OM. Il y a l’engouement, la frustration, le potentiel économique, le stade, la notoriété, l’identité très forte : il y a tout. Si on a des investissements massifs, on prendra. Mais je n’en ai pas besoin. Je ne viens pas pour de l’immobilier, même si monsieur Ajroudi a des moyens.Avant de s’occuper du Japon et des États-Unis, l’OM doit être le maître en Méditerranée. Il n’y a pas un joueur de talent méditerranéen qui doit échapper à l’OM, ou ne pas rêver d’y jouer. S’il y a un bien un club qui peut susciter cette adhésion sur la Méditerranée, c’est l’OM. Ca passe par l’ouverture d’académies etc.Pour moi, Marseille est au-dessus. Marseille, c’est une ville qui fait rêver. Surtout aujourd’hui il y a une frustration... Celui qui réveillera tout, ce ne sera peut-être pas moi, il verra la différence. Aujourd’hui, Marseille est endormi.Quand je vois le budget de l’OM à 130 millions, et celui de Lyon à 300 millions, c’est la conclusion que je tire. Vous savez que pour diriger un garage, ce n’est pas nécessaire d’avoir son permis de conduire ? Moi ma référence c’est d’avoir multiplié le budget d’un club par cinq ou six. Voilà. J’ai un modèle d’économie qui est que la billetterie, le partenariat/hospitalité, et le marketing soient plus forts que les droits TV. En football, leest un poste où il faut investir énormément aussi. Surtout avec le bassin marseillais.Ce serait un mélange des deux. On a besoin de stars. Le prix d’un joueur dépend aussi de ce qu’il vous rapporte. A Toulon, il y a des joueurs qui m’ont coûté cher en salaire, mais qui m’ont coûté zéro au final, vu ce qu’ils nous rapportaient. Aujourd’hui une star à l’OM, vu l’engouement que ça peut créer, ça peut s’amortir. Une, voire même deux.Attendez, l’OM c’est connu dans le monde entier !L'OM l'est ! Au niveau des résultats, ils ne sont pas dégueu. Ils sont en Ligue des champions, ils sont dans la bagarre en championnat. D’ailleurs, la direction est pourtant détestée. Comment Eyraud fait pour se faire détester comme ça ?Je ne le critique pas, je dis qu’il a de bons résultats. Je ne comprends pas pourquoi il n’est pas aimé, c’est une énigme.J’ai trop de respect et aucune légitimité face à lui. Jamais je ne me comparerais à lui. Je glorifie le modèle Bernard Tapie, c’est vraiment quelqu’un d’exceptionnel. Quand il gagne la coupe d’Europe 1993, en même temps il gagne la Coupe du monde 1998. Ça, tout le monde l'oublie. Je ne suis pas en campagne. Je dis du bien de Bernard Tapie depuis toujours, dans tous mes bouquins. Avant d’être sur le dossier OM, je prenais déjà sa défense. Toujours.La seule chose qui m’intéresse, c’est comment gagner si j’arrive à récupérer l'Olympique de Marseille. Voilà. Je ne m’attarde par sur tout ça. Je m’en doute. L’entourage, la folie de l’OM : tout ça je connais bien. Ce qui m’a surpris, c’est le nombre de messages que j’ai reçus. Je ne pensais même pas que les supporters de l’OM me connaissaient. J’étais surpris.Je n’ai jamais empêché la communication pour ou contre moi. Sauf quand on m’insulte. Ils ont le droit de le penser.Peut-être que j’irai dans un autre projet sans y mettre toute mon énergie. Je suis comme un sportif de haut niveau, j’ai besoin de m’entretenir. Voir si je sais encore compter, on oublie parfois en vieillissant. Je ne sais pas aujourd’hui. La seule chose que je peux vous garantir, c’est que je ne ferai rien en 2020, vu que c'est une année de merde.Le premier choix c’était Toulon, mais ça n’avançait pas. Et dès que je regardais ailleurs, ça avançait à Toulon. C’était du Claude François, ça s’en va et ça revient. Quand je revenais à Toulon, ça rebloquait. Ça a été comme ça pendant six mois. Claude Joyene voulait pas de moi au club, il était forcé. C’est bien pour le club que ça ne se soit pas fait. Quand vous êtes forcé, ça peut clasher et ça aurait clashé très vite. Quant à Aix-en-Provence, je pense qu’on a voulu empêcher ce projet. Moi, j’ai été harcelé de messages par l’ancien président de Marseille Consolat.Si : parler de l’OM devant le logo du Sporting, avec le recul je ne le referai pas. Quand je vois l’importance que ça a pour les supporters, que ça les blesse... Je suis au courant de l’antagonisme. Ce n’est pas pour autant que le comprends. Je ne suis pas un lèche-botte. Les Toulonnais me prennent comme je suis. Quand je ne suis pas d’accord, je le dis. Bon, avant que je ne retourne au Sporting, le Covid sera dans les musées... Mais je vis toujours à Toulon, ça se passe très bien. Je n’ai aucun souci.Pour Marseille, la date limite que je me fixe, c’est ma mort. Je suis têtu vous savez. Il n’y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d’avance. Je me bats. Tout le monde reconnaît que j’ai les couilles de m’avancer. J’ai perçu que Marseille, c’est particulier. On sent que si vous donnez, vous allez recevoir. Pour l’instant, je suis spectateur de ma vie. J’attends que celui qui écrit le scénario avance.