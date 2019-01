Moukoudi, le casse-tête du sergent

Mis à l'écart par les dirigeants havrais, Harold Moukoudi n'a pas vu Bordeaux cette semaine et ne verra probablement pas Grenoble, samedi. Le dernier épisode d'une série interminable.

« L'argent n'est vraiment pas mon intérêt premier »

Flou à dissiper

Par Maxime Brigand

Alors Oswald, comment ça va ? Mal. À la veille d'un quart de finale de Coupe de la Ligue à Bordeaux , là même où le HAC est allé arracher deux jours plus tôt un billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France (0-1), Oswald Tanchot ne pouvait plus tenir sa langue. Extraits : «(...)» Mais alors, cette fois non plus, pas de Moukoudi ? «, lâche l'entraîneur du Havre.» Affaire Harold Moukoudi , saison 2, épisode 28746. Pas la peine de chercher, le défenseur havrais, joueur le plus utilisé par Tanchot lors de la première partie de saison (1530 minutes, 17 titularisations en Ligue 2), ne sera pas présent sur la feuille de match du Grenoble -HAC prévu samedi, au stade des Alpes. Pourquoi ? «» , relance le coach normand. Drôle de situation.Drôle, mais claire : voilà maintenant plus d'une semaine qu' Harold Moukoudi , 21 ans, a été mis à l'écart du groupe professionnel du HAC sur décision du président Vincent Volpe . La raison ? Le président américain souhaite que le joueur clarifie sa situation à cinq mois de la fin de son contrat, quitte à ce qu'il soit transféré dès cet hiver afin que son club formateur récupère un peu d'argent dans l'opération. «» , selon l'UNFP, qui s'est élevée le 7 janvier dernier contre cette décision, semblable à celle prise par le PSG avec Adrien Rabiot , et qui affirme qu'une quarantaine de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 sont aujourd'hui mis à l'écart par leur club. Comme Rabiot, Moukoudi n'a jamais refusé de jouer pour son club, mais a simplement décidé de sortir de sa poche un droit fondamental : signer une prolongation de contrat est une possibilité donnée, pas une obligation. Là aussi, c'est une vieille histoire, l'affaire de la prolongation – ou non – du produit taillé à la Cavée verte traînant depuis le printemps dernier.À cette époque, le dossier était alors géré par Arnaud Tanguy , directeur général du HAC parti pour occuper les mêmes fonctions à Caen en juillet 2018, et Moukoudi avait même reçu un nouveau contrat qui lui assurait une place parmi les plus gros salaires du club. Refusé, ce qui a ensuite ouvert la porte à toutes les possibilités durant l'été. Un été durant lequel l'international U21 a discuté avec Lyon Rennes , Wolfsburg, mais surtout des clubs anglais, Aston Villa en tête. Fin août, Harold Moukoudi a même visité les installations des, a pris «» et a finalement choisi de rester au Havre. «» , justifie-t-il à chaque fois qu'il prend la parole depuis. Pour une raison simple : Moukoudi souhaite, comme Ferland Mendy , que la deuxième marche de sa carrière soit française. Problème, aucun club de Ligue 1 n'a transmis au club normand un chèque à la hauteur des souhaits de Volpe. Alors, l'intéressé s'est remis au boulot, a laissé son père discuter avec la direction d'une éventuelle prolongation et s'est envoyé une première partie de saison très honnête dans le jeu, récompensée par deux buts, dont un précieux lors de la victoire contre Lens (2-1) en octobre.Reste que les discussions n'ont jamais abouti et voilà Moukoudi à deux doigts de s'engager où il le souhaite en juin prochain. «» , expliquait-il à, en septembre. Aujourd'hui, justement, les supporters havrais assument la cassure avec un joueur qu'ils ont longtemps adoré, et tout le monde souhaite voir le défenseur quitter le club cet hiver, alors que plusieurs écuries de Ligue 1 suivent encore de près son cas. «» , glisse un proche du club. Désormais, il s'apprête surtout à perdre dans le silence un cadre, et garant de l'ambiance, de son vestiaire au bout d'une drôle de période de flou. Un flou qu'il faut dissiper, pour de bon.