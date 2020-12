Moukoko devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga

1

[? BUT] ?? #Bundesliga ? Youssoufa Moukoko ouvre son compteur but en pro à seulement 16 ans et 28 jours !? Il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga !https://t.co/qYYjJ2w5wW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2020

JB

Avec la manière en plus.Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund annonçait une mauvaise nouvelle aux supporters du BVB il y a quelques jours, déclarant ne pas vouloir recruter d’attaquant malgré la blessure de Haaland : «» Et il ne s’est pas trompé. Contre l’Union Berlin ce vendredi, Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours. Malgré la défaite (2-1) , le limogeage de Favre et la quatrième place en championnat, Moukoko a réussi à briller en envoyant un missile du gauche. Il devient même le deuxième plus jeune de l’histoire à inscrire un but dans lederrière l'indétrônable Amedeo Amedei, buteur à 15 ans et 287 jours avec l’AS Rome en 1937.Moukoko-Haaland, l’Europe peut trembler.