Mouez Hassen s'excuse après son mouvement d'humeur face au Ghana

Il s'est mis dans la Mouez.Sorti par Alain Giresse juste avant la séance de tirs aux buts remportée par la Tunisie contre le Ghana (0-0, 4-5 TAB) en huitièmes de finale de la CAN, le gardien des Aigles de Carthage Mouez Hassen était furieux d'être remplacé par Farouk Ben Mustapha, jugé «» par son sélectionneur.Le gardien, qui a finalement accepté la décision grâce à la force de persuasion de son coéquipier Ferjani Sassi, est sorti en lançant un regard noir à son suppléant et en proférant quelques insultes. Alors qu'il voulait rentrer aux vestiaires, il a finalement regardé la séance du banc et même applaudi Ben Mustapha sur le tir au but qu'il a arrêté. Le gardien s'est également excusé via un message posté sur son compte Twitter et dans lequel il «» , soulignant que «» .Histoire d'Hassenir le climat.