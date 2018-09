Moshiri augmente sa participation au capital d’Everton

? | Farhad Moshiri has further committed to and increased his shareholding in the Club.?https://t.co/1mrxDOXtex — Everton (@Everton) 11 septembre 2018

La plus grosse part du gateau.Après avoir recruté Richarlison pour 45M€, Yerry Mina pour 30M€ ou encore Lucas Digne pour 20M€, Everton va tenter de jouer les troubles fêtes dans ce Big Five anglais. Et l’actionnaire principal du club depuis 2016, Farhad Moshiri, devrait continuer de ravir les supporters dans les années à venir.Pour continuer le développement du club, Moshiri (63 ans) a porté sa participation au capital du club à 68,6%. Cette part grimpera jusqu’à 77,2% en juillet 2019. Depuis son arrivée il y a deux ans et demi, l’actionnaire a dépensé plus de 300M€ en transfert. Il semble donc que les supporters puissent rêver à d’autres arrivées de marque.Tremble, Javier Tebas.