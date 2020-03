Mort d'Emiliano Sala : les conclusions officielles sur le crash de l'avion dévoilées

Air Accidents Investigation Branch (AAIB) publishes its final report into the loss of Piper PA-46-310P Malibu, N264DB, on 21st January 2019.https://t.co/TN3CLTGk4R pic.twitter.com/Ekvnc5s2bM — AAIB (@aaibgovuk) March 13, 2020

Difficile à lire.Le bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) a publié ce vendredi son rapport d'enquête sur le tragique accident d’avion ayant causé la mort d'Emiliano Sala et de son pilote, David Ibbotson, le 21 janvier 2019. Le rapport désigne trois principaux facteurs comme causes de l'accident : «L'AAIB précise, entre autre, que l'accident s'explique aussi par le fait que le vol s'est effectué à vue, de nuit et par mauvais temps, alors que le pilote n'était pas entraîné au pilotage nocturne et manquait d'expérience sur le vol aux instruments. Autre point noir du rapport : ni le pilote, ni l'appareil n'avaient les licences requises pour effectuer un vol commercial.Enfin des éclaircissements sur cette sombre histoire.