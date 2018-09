Morel, victime sous silence

Avec l'arrivée de Jason Denayer, Jérémy Morel a immédiatement été relégué sur le banc des remplaçants. Injuste ? En tout cas, l'ancien Marseillais, pas du genre à se plaindre de ce genre de situations, continue de s'investir pour retrouver sa place. Sans faire de bruit.

Derrière le grand Marcelo et le nouveau Kompany

Respectueux dans le combat

Par Florian Cadu

Propos de FA recueillis par FC

» Le 19 août dernier, alors que les dirigeants de l'OL sont en plein mercato estival et en recherche active d'un nouveau défenseur central – Rúben Dias était encore donné comme favori pour venir garnir les rangs de l'équipe à cette période –, Jean-Michel Aulas remet les pendules à l'heure : laisser partir celui qui a été titulaire lors de deux premières journées est inenvisageable. D'une certaine manière, ce dernier le remerciera quelques jours plus tard, durant la troisième sortie de son club en Ligue 1, en s'offrant corps et âme à la protection de son but grâce à un tacle « saumon » face à Strasbourg Si les déclarations du président doivent parfois être écoutées muni d'un traducteur – surtout lorsqu'il est question de transferts –, il est probable que les propos de JMA aient été sincères dans ce cas précis. D'abord, parce que le formidable utilisateur de Twitter apprécie beaucoup son joueur. Ensuite, parce que ce grand négociateur savait très bien qu'aucune offre suffisamment grosse à ses yeux n'allait être mise sur la table pour son poulain de 34 ans. Enfin, parce qu'il avait deviné que l'homme en question ne ferait jamais la gueule s'il devait se retrouver sur le banc de touche en cas d'éventuelle recrue à son poste, et qu'il pourrait devenir un remplaçant idéal.De recrue, comme attendu, il y eut. En la personne de Jason Denayer Lyon a trouvé son arrière central pour un peu moins de quinze millions d'euros versés à Manchester City . Passé par Galatasaray ou Sunderland , le Belge a posé ses valises en France le 21 août et porté pour la première fois le maillot des Gones le 31 du même mois. Une date qui a soudainement relégué Morel au statut de suppléant, l'OL ayant enchaîné trois rencontres avec la charnière Denayer- Marcelo (deux de championnat, une de Ligue des champions).Injuste pour l'ancien Marseillais, titulaire indiscutable la saison dernière et qui va retrouver l'OM ce dimanche soir en position assise ? Pas vraiment : soumis à une concurrence logique dans un club disputant la C1, Jérémie passe pour le moment après Marcelo , pas moins fort intrinsèquement et doté d'un physique plus imposant (1,91 m pour 85 kilos), et derrière le Diable rouge, qui représente bien davantage l'avenir du haut de ses 23 bougies et censé devenir carrément le «» selon Marc Wilmots – mais «» –, dans l'esprit de Bruno Génésio Ce qui ne signifie pas que les lignes sont condamnées à rester figées, et que Morel va obligatoirement devoir attendre que ses deux partenaires soient en méforme pour prétendre à une place dans le onze. Si l'ex-Lorientais, dont l'attitude est restée exemplaire tout au long de sa carrière, va sûrement continuer à la fermer en respectant les décisions de son coach dans le silence, il semble également certain que le Français va mettre les bouchées doubles pour récupérer un temps de jeu conséquent. Se transformer en remplaçant modèle, oui, mais en faisant tout pour ne pas s'en contenter. Sans faire de vague ni de bruit.» , rappelle Fabrice Abriel , son ancien coéquipier chez les Merlus (entre 2006 et 2009) qui considère encore son partenaire comme «» . Avant d'enchaîner à propos du latéral gauche de formation : «» De quoi alimenter une concurrence « saine » , comme les coachs aiment à rappeler. Et qu'Aulas avait déjà parfaitement imaginée.