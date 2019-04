Moreirense, la guerre pour du beurre

Actuel cinquième de Liga Nos, Moreirense ne pourra pas participer à la Ligue Europa la saison prochaine. La raison ? Le club ne s'est pas inscrit auprès de l'UEFA comme il est obligatoire de le faire pour participer à la Coupe d'Europe la saison suivante.

Un match de gala. Voilà ce qu’aurait dû être cette 28journée de Liga NOS entre Moreirense et Braga . Une rencontre prévue enle dimanche soir entre le cinquième et le quatrième du championnat. Sauf qu’il n’y avait que 1502 spectateurs au Parque Joaquim de Almeida Freitas sur les 6100 sièges disponibles. 1502 personnes qui ont tout de même exulté au moment de l’ouverture du score d' Ivanildo Fernandes au retour des vestiaires. Avec ce succès 1-0, Moreirense conforte sa cinquième place synonyme de qualification en Ligue Europa, la finale de Coupe du Portugal opposant le FC Porto et le Sporting Portugal tous deux déjà qualifiés en Coupe d’Europe via le championnat. De quoi enflammer les joueurs de Moreirense ? Pas tout à fait, puisque quoi qu’il arrive à la fin de saison, les hommes d’Ivo Vieira regarderont la Ligue Europa à la télévision la saison prochaine. Tout simplement car le club n’a pas fait sa demande de pré-inscription avant le 20 décembre à l’UEFA. Démarche obligatoire pour participer à la Coupe d’Europe la saison d’après. Résultat, d’après le journal portugais, depuis le 1mars – date finale pour envoyer son dossier à l’UEFA –, Moreirense est officiellement interdit de Ligue Europa la saison prochaine. C’est le voisin du Vitória Guimarães , actuel sixième de Liga Nos, qui est heureux.Mais quelle folie a piqué les dirigeants de Moreirense pour ne pas avoir déposé un dossier dans la boîte mail de l’UEFA ? Pour le comprendre, il faut remonter au 20 décembre 2018, dernier jour des pré-inscriptions. Deux jours plus tôt, les coéquipiers du Français Bilel Aouacheria s’inclinaient en huitièmes de finale de Coupe du Portugal face au FC Porto (4-3). En championnat, le club de Moreira de Cónegos pointe à la huitième place et semble bien parti pour réussir sa mission principale : se maintenir en Liga Nos. L’idée de se qualifier en Coupe d’Europe n’est alors pas du tout dans la tête du président Vítor Magalhães qui s’imagine terminer la saison tranquillement dans le ventre mou.Pourtant, certains résultats auraient pu mettre la puce à l’oreille du président. Parmi eux, la Coupe de la Ligue portugaise remportée en 2017 face... au SC Braga (1-0). Un premier trophée dans l’histoire du club qui prouve que Moreirense est capable de titiller les « gros » du championnat. Ou encore ce succès à l'Estádio da Luz le 2 novembre 2018 lors de la neuvième journée de Liga Nos (1-3). L’unique défaite du Benfica Lisbonne cette saison en championnat. Des matchs comme ceux-là, Moreirense en a fait des dizaines cette année. Il faut dire que depuis l’arrivée d'Ivo Vieira – élu meilleur entraîneur de Liga Nos en janvier dernier – sur le banc l’été dernier,pratiquent un football efficace. La recette est simple : une défense solide, un milieu gauche prolifique en la personne de Chiquinho (7 buts, 7 passes décisives). Et un attaquant frisson prêté par Benfica : Heriberto Tavares (6 pions en championnat). Moreirense a beau avoir un des plus petits budgets du championnat, le club profite donc de cette recette miracle et du niveau homogène du championnat pour créer la surprise. Une surprise quasi inutile donc.Le cas de Moreirense n’est pas unique dans le championnat portugais. Vainqueur de la Coupe du Portugal la saison dernière, le Clube Desportivo das Aves n’a pas participé à la Ligue Europa cette année. La faute, là encore, à une inscription trop tardive qui a empêché le club rival de Moreirense d’obtenir sa licence UEFA à temps. Pour Sergio Poças, journaliste portugais au quotidien, qui confirme les informations de, la raison est peut-être financière : «» L’obtention de la licence UEFA requiert effectivement d’avoir entre autres un centre de formation d’une taille minimale et de prouver que les joueurs et les employés sont bien payés en temps et en heure.De son côté, Moreirense n’a toujours pas confirmé ou démenti les informations de, laissant planer le doute chez les adversaires, mais aussi au sein du club. Pour Ivo Vieira, cela ne fait aucun doute, les joueurs vont se battre pour aller décrocher la cinquième place à la fin de saison : «» Ligue Europa ou pas, cette cinquième place resterait historique pour le club. Et cela vaut bien plus que d'aller se faire un barrage au Kazakhstan au mois de juillet.