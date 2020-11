Montpellier tamponne Bordeaux

Quasiment inoffensifs, les Girondins ont plié après la pause face au savoir-faire montpelliérain (0-2) et encaissent leur premier revers à domicile de la saison.

Laborde fait la pluie et le beau temps

Girondins (4-2-3-1) : Costil - Kwateng, Koscielny (c), Pablo, L. Benito - Bašić (Y. Adli, 62e), Otávio - Zerkane (De Préville, 62e), Ben Arfa, Oudin - Maja (J. Briand, 61e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

MHSC (4-1-4-1) : Bertaud - Sambia, P. Mendes (Cozza, 89e), Congré, Oyongo - J. Ferri (Chotard, 81e) - Mavididi (Ristić, 81e), Savanier (Dolly, 73e), Mollet (I. Yun, 90e), Laborde - Delort (c). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Il paraîtrait qu'un incident technique a privé le corps arbitral d'assistance vidéo, ce samedi, au Matmut Atlantique. Pas plus mal, oserons-nous penser, mais surtout pas un drame : entre Girondins et Héraultais, la différence ne s'est pas jouée à un bras tendu ou à une demi-pointure de chaussure. Éparpillés aux quatre coins du stade Louis-II il y a six jours (4-0) , les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont pas fourni la réaction attendue et Montpellier a sauté sur l'occasion. Le champion de France 2012 a piqué deux fois et se remet à enchaîner les succès.Face à un MHSC qui se re-familiarise à la défense à quatre, Hatem Ben Arfa danse au milieu, encaisse, et ne réussit pas à faire redescendre un coup-franc à la lisière de la surface (11). En face, il y a un Téji Savanier de retour, qui fait chauffer le moteur (13) et pique pour Andy Delort (14). Avec un HBA volatil et des ailiers tout doux, et malgré le point d'appui Josh Maja (invisible par ailleurs), Dimitry Bertaud - qui assure toujours l'intérim en l'absence de Jonas Omlin - n'est pas inquiété. Quand Gaëtan Laborde, côté Paillade, s'infiltre dans les seize mètres, ça capote (29) ; Delort se montre lui plus présent que son homologue girondin, même si Tavanier ne peut conclure dans le jeu (33) ou sur coup de pied arrêté (37). Ben Arfa insiste et donne le maximum : il invite notamment Bertaud à l'horizontale (41) et il faut au moins un Oyongo et un Zerkane pour le stopper (45). Puisque c'est l'après-midi des gauchers, Mehdi Zerkane s'essaie aussi, toujours sans réussite (43).Le bloc bordelais est transpercé dès le retour des vestiaires, sur la première accélération de Laborde, côté droit : le meilleur passeur montpelliérain lève la tête et délivre sa cinquième offrande de la saison (histoire de rattraper le leader en la matière, Florian Thauvin), laquelle profite à Florent Mollet. La seconde période est résumée à la 66minute : Ben Arfa se perd dans un slalom, le contre s'enclenche et au bout, l'omniprésent Delort dépose Koscielny et breake. La mise sur orbite ? Signée Savanier. Le MHSC est libéré et s'éclate offensivement, mais Laborde prend la balle de 3-0 de l'épaule (70). Même avec les changements opérés en seconde période, Bordeaux reste dans le brouillard et n'en sortira pas. Arracher un résultat avec une seule frappe cadrée en 90 minutes, c'est visiblement réservé à l'OM d'André Villas-Boas