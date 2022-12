Montpellier surprend Lorient

Lorient (4-2-3-1) : Mannone - Kalulu, Laporte (Matsima, 81e), Talbi, Le Goff - Abergel (Aouchiche, 81e), Le Fée (Cathline, 66e) - Diarra (Innocent, 38e), Ponceau (Koné, 38e), Ouattara - Moffi. Entraîneur : Le Bris.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Sacko, Jullien, Estève, Maouassa - Ferri, Leroy (Chotard, 65e) - Nordin (Makouana, 72e), Savanier, Mavididi (Souquet, 86e) - Wahi (Germain, 72e). Entraîneur : Pitau.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Déclin confirmé de Lorient, remontée surprise de Montpellier ou simple exception dans cette saison de Ligue 1 ?Toujours est-il que lors de la seizième journée de championnat, le MSHC est allé contre toute attente battre le club breton. Qui, il est vrai, restait déjà sur trois rencontres consécutives sans victoire à la maison. Très rapidement derrière au score, les Merlus n'ont pas profité de la fin de la trêve liée à la Coupe du monde pour retrouver le chemin du succès. La faute à Savanier, auteur de l'ouverture du score d'un joli coup franc dès la troisième minute, et au break signé Wahi de la tête peu après le quart d'heure de jeu. Ayant vu Savanier passer tout proche du doublé avec une tentative hors cadre, Le Bris a alors réagi en procédant à deux changements (sorties de Diarra et Ponceau, entrées d'Innocent et Koné) avant même la pause.Mais contrairement à l'équipe de France en finale du Mondial et aux choix de Deschamps, ces remplacements prématurés n'ont pas eu l'effet escompté. Certes, Moffi s'est procuré l'occasion la plus dangereuse de la seconde période avec une reprise du… genou trouvant la barre transversale d'Omlin, sauvé sur le coup. Mais Makouana a également eu sa chance, Mannone évitant la raclée. Insuffisant cependant pour empêcher les visiteurs de repartir avec les trois points en poche, eux qui bondissent au passage à la onzième place. Une bonne manière de dire au revoir à Souquet, en partance pour le Chicago Fire et la MLS. Les locaux, de leur côté, glissent en septième position et laissent de la marge aux concurrents de devant.Ah, si seulement Savanier était allé au Qatar…