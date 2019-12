Le MSHC se traîne, Sainté et l'ASM gagnent comme Rennes

Soirée difficile pour Montpellier, incapable de gagner à Dijon. Pas mieux pour la lanterne rouge toulousaine, battue sur la fin par Monaco. Ni pour Metz, défait devant son public par Rennes. Pendant ce temps-là, Saint-Étienne a balayé Nice à Geoffroy-Guichard.

Par Florian Cadu

En général, marquer un but contre son camp au bout d'une centaine de secondes est synonyme de soirée de merde pour l'équipe du fautif et constitue un signe positif pour celle de l'adversaire. Mais pas ce mercredi : après avoir poussé de la tête un ballon au fond de ses propres filets sur un centre de Chafik, Sambia a le bonheur de voir le coup franc de Mollet être dévié par Lautoa et finir dans les cages de Gomis au quart d'heure de jeu. Mieux : à la demi-heure, il observe Savanier envoyer un boulet de canon dans la lucarne. Plutôt logique finalement, quand on s'aperçoit que Dijon n'a tenté qu'une frappe cadrée en première mi-temps (malgré un bon Balmont) et est globalement dominé. Oui, le MHSC du super Hilton est candidat aux places européennes. Il en oublie pourtant l'essentiel, à savoir sa concentration et le résultat final... et se fait avoir par Mavididi, chanceux sur corner. Rageant, Souquet sauvant tout de même un point sur le gong. Ouf., comme le nombre de points de retard de Montpellier sur l'Olympique de Marseille et la place de dauphin.Et unsupplémentaire pour le meilleur striker de Ligue 1, un ! Dès la cinquième minute, dans son ancienne maison et sur un penalty provoqué par Gonçalves à la faute sur Augustin. Reste qu'à Toulouse, il était dit que ce serait une histoire de pénos : peu avant la pause, Ballo-Touré fait tomber Gradel en taclant et offre l'égalisation à Sanogo. La suite ? Des remplacements pour forcer la décision (notamment l'entrée de Fàbregas), et des situations intéressantes mal exploitées (Boisgard, Bakayoko et surtout Martins qui tire au-dessus devant le but ouvert)... Puis un caramel du revanchard Martins - et même proche du doublé - sur la fin récompensant les efforts de l'ASM, toujours portée par Ben Yedder impliqué sur les deux réalisations. Dommage pour le TFC, à six minutes près..., comme le nombre de penaltys inscrits par Ben Yedder en championnat cette saison sur son total de buts. Ou, comme le nombre de revers consécutifs pour Toulouse.Depuis la fin du mois d'octobre, le Stade rennais va mieux. Sur la scène nationale en tout cas, puisque les Bretons y ont remporté trois rencontres sur quatre. Mais Metz est parfois emmerdant à affronter, en témoignent ses cinq résultats nuls de suite. D'ailleurs, ce sont les locaux qui prennent le jeu à leur compte, et Mendy doit envoyer de la parade pour empêcher les bras de se lever. Sauf que les visiteurs, intelligents, attendent le bon moment pour mordre. Une contre-attaque, et voilà le plat du pied d'Hunou qui trompe Oukidja. Sur l'action, ce dernier se cogne à un pote et se blesse. Pan pan, double peine. Les Grenats ne s'en remettront pas, et la bande de Stéphan se rapproche sans faire de bruit des poles positions. Tout le contraire des perdants, la tête - de justesse - hors de l'eau au seizième rang., comme le ratio buts/titularisation d'Hunou en Ligue 1 en 2018-2019 et 2019-2020.Deux minutes qui changent tout. Alors que Nice accroche le 1-1 dans le Chaudron et vient de louper une belle occasion du duo Cyprien/Lees-Melou, Hamouma (seul devant Benítez) et Fofana (coup de casque sur corner) font la différence d'un seul coup. Et encore, Berić trouve le temps de rater la cible entre les deux. Pourtant, le renard Dolberg avait auparavant réussi à répondre à un Bouanga auteur de l'ouverture du score sur penalty à la suite d'une main d'Atal. Mais les Verts sont trop forts pour les Aiglons, en ce milieu de semaine. La preuve, avec des Aiglons qui subissent dans le second acte et un Bouanga qui se paye un doublé d'un bon coup de boule. Bonne petite opération, pour les vainqueurs !, comme le nombre de rencontres consécutives avec un but de Dolberg. Ou, comme la position de Saint-Étienne au classement.