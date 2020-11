Montpellier se relance et enfonce Sainté

18

Saint-Étienne (4-3-3) : Moulin - Moueffek, Sow, Kolodziejczak, G. Silva - Neyou, Camara, Youssouf (Aouchiche, 46e) - Benkhedim (Bouanga, 59e), Khazri (Abi, 70e), Hamouma. Entraîneur : Claude Puel.



Montpellier (4-3-3) : Bertaud - Sambia, P. Mendes (Cozza, 76e), Congré, Oyongo - Ferri, Dolly (Chotard, 69e), Mollet (Il-Lok, 63e) - Delort, Mavididi (Škuletić, 76e), Laborde. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

À onze contre onze, c'est forcément plus facile.Sans succès depuis quatre journées, Saint-Étienne et Montpellier doivent se relancer lors de cette rencontre du côté de Geoffroy-Guichard. Mais malgré cet impératif, la jeunesse stéphanoise se montre une nouvelle fois trop tendre dans l'entame de match. Après une première situation en faveur de Florent Mollet, c'est Stephy Mavididi qui ouvre le score d'une belle frappe de l'entrée de la surface. Une tête de Laborde sur le poteau quelques instants plus tard, et les Verts semblent déjà tout proches de la rupture. Claude Puel s'égosille sur son banc, tandis que Khazri est averti pour un tirage de maillot loin de l'action : rien ne va dans le Forez, au cours d'une première période où Montpellier ne semble pas vouloir forcer outre mesure.Au retour des vestiaires, Saint-Étienne tente de prendre davantage le jeu à son compte. Mais les occasions tardent à arriver, malgré les entrées successives d'Aouchiche et Bouanga. C'est tout juste si ce dernier s'offre un enchaînement contrôle poitrine-volée dans les projecteurs du stade, sur un coup franc lointain. Dans la foulée, l'ancien milieu parisien envoie lui aussi le cuir dans les tribunes. La première frappe cadrée du jour attendra, pour les Verts.: elle n'arrivera jamais, en raison d'une fin de match davantage marquée par les imprécisions techniques que les occasions de but. Le bon début de saison des Stéphanois, désormais bien ancrés dans la deuxième partie de tableau, semble loin.Montpellier, en revanche, revient provisoirement à quatre points du podium et Michel Der Zakarian n'a toujours pas perdu contre une équipe dirigée par Claude Puel.