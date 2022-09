Montpellier plombe Strasbourg à la dernière minute

e), Savanier, Khazri (Germain, 65e) - Wahi (Delaye, 84e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Sels - Doukouré, Perrin, Djiku - Pierre-Gabriel (Kandil, 71e), Bellegarde, Diarra (Mothiba, 82e), Aholou (Sissoko, 71e), Lienard - Gameiro, Diallo. Entraîneur : Julien Stéphan.

Je t'aime comme un but de Téji Savanier à la 95minutes.Cette phrase, les supporters montpelliérains vont pouvoir la prononcer dans les prochains jours après avoir vu leur équipe s'imposer au buzzer contre Strasbourg (2-1). Sous le soleil héraultais, les deux formations ont offert un premier quart d'heure animé au public de la Mosson. Le Racing a besoin de gagner, Montpellier veut se reprendre après deux défaites de rang, et voilà Arnaud Nordin venu couper de la tête au premier poteau un corner tiré par Savanier. Le rythme est ensuite retombé, les locaux gérant leur avantage et croyant même faire le break avant de voir l'arbitre refuser le but de Cozza pour une légère position de hors-jeu.Le MHSC n'a pas baissé le pied en revenant des vestiaires, Nordin ne cadrant pas sa reprise et Sels se chauffant les gants sur une tentative de Khazri. Strasbourg reste en vie, et pense même arracher le nul quand Diallo surgit pour égaliser après avoir récupéré un ballon à l'entrée de la surface. Mais quand rien ne va, rien ne va, et les hommes de Julien Stéphan ont pu le comprendre dans le temps additionnel, Bellegarde envoyant un coup de pied maladroit dans la cuisse de Germain dans la surface. Un penalty fêté comme un but par l'équipe d'Olivier Dall'Oglio et les supporters, avant même que le capitaine Savanier ne se charge de le transformer. Le MHSC grimpe provisoirement à la 6place, loin devant Strasbourg, qui attend toujours de goûter à la victoire cette saison.Mais où est passé le séduisant et cohérent Racing du semestre dernier ?