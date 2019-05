Montpellier plombe Sainté

Dans un match où les deux équipes ont terminé à dix, Montpellier a refroidi l'élan stéphanois et ne dit pas adieu à la quatrième place. Pour les Verts, c'est peut-être la C1 qui s'éloigne.

Cabella répond à Congré

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Saliba (Ghezali, 89e), L. Perrin (c), Polomat - Aït Bennasser (Vada, 69e), M'Vila - Nordin (Salibur, 70e), Khazri, Cabella - Berić. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte - P. Mendes, Hilton (c), Congré - M. Suárez (J. Sambia, 76e), Skhiri, D. Le Tallec, Oyongo - Mollet (Ristić, 73e) - Laborde (Lasne, 84e), Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Et si le Chaudron retrouvait les douces notes de la Ligue des champions ? En cette fin de saison, les hommes de Jean-Louis Gasset offrent à leurs suiveurs le droit de se poser la question. Mais avant d'aller détrôner le rival lyonnais de sa place sur le podium, il s'agirait de sécuriser le strapontin pour la C3 : Montpellier n'a toujours pas été neutralisé et s'est même permis de venir gâcher l'ambiance dans le Forez ce vendredi soir grâce à Gaëtan Laborde . À quatre unités derrière, le MHSC est toujours vivant et Lyon pourrait repousser les Verts à distance dimanche soir contre l'OM. Les larmes de Rémy Cabella peuvent continuer de couler.Tout n'avait pas si mal commencé. Les Verts font circuler la quille, les brèches s'ouvrent par intermittence ( Arnaud Nordin à la 5), mais rien n'arrive dans la boîte - il faut aussi dire que Robert Berić se cache - et un Wahbi Khazri bouillonnant n'accroche pas le cadre (23). Le sursaut montpelliérain arrive à la demi-heure de jeu : Laborde et Florent Mollet combinent à la perfection, mais tout ça se termine dans les jambes de la Ruffe (32) avant une vaine tentative de l'ancien Bordelais (33) et un nouveau coup de chaud par la paire Delort-Laborde (38). Sainté se rebiffe par Cabella, qui croise trop (41).La Paillade entre dans sa deuxième période de la pire des manières et dans la colère : le maladroit Daniel Congré s'essuie malencontreusement les crampons sur le mollet de Nordin et file à la douche (54). Amoindri, Montpellier doit éviter les balles (59, 61). Mais Benoît Bastien continue sa distribution de cartons et assène une seconde biscotte à Cabella (62), en pleurs pour la première expulsion de sa carrière.Bien sonnée, l' ASSE se fait surprendre par un éclair de Laborde (0-1 64, seule tentative cadrée par les visiteurs en deuxième), que Nordin tente d'imiter (65). Laborde (68), Mollet (73) et Delort (94) passent à coté du break, Berić (85) et Khazri (89) de l'égalisation. Malgré les huit minutes de bonheur en plus, Benjamin Lecomte tient la baraque, Ristic sauve son monde (95) alors que Delort manque une improbable situation contre Ruffier (98) : sans gravité. Peut-être que Saint-Étienne est à sa place, finalement.