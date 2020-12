Montpellier passe la quatrième à Lens

Rejoint au score après avoir mené de deux buts et secoué en début de deuxième période, Montpellier a finalement pris le meilleur sur Lens (2-3) pour signer sa quatrième victoire de suite à l'extérieur. Un succès qui permet au MHSC de prendre la cinquième place et de repousser à cinq points les Sang et Or, incapables de s'imposer à Bollaert-Delelis pour la quatrième fois d'affilée.

Badé-Leca, paire Noël

Laborde, forte tête

Lens (3-4-1-2) : Leca - Fortes (Banza, 83e), Badé, Haïdara - Clauss (Michelin, 77e), Cahuzac, Fofana, Sylla (Boura, 77e) - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo (Ganago, 70e). Entraîneur : Franck Haise.



Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Pedro Mendes, Congré, Ristić - Savanier (Dolly, 80e), Ferri, Mollet (Hilton, 89e) - Laborde, Delort, Mavididi (Yun, 80e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

On a coutume de dire qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois d'affilée. En ce sens, ce Montpellier cuvée 2020-2021 est une grande équipe. Une semaine après avoir vu sa belle série de quatre victoires prendre fin face au PSG , l'équipe de Michel Der Zakarian a repris sa marche en avant en venant à bout d'une coriace équipe de Lens (2-3). Signant ainsi un quatrième succès de suite à l'extérieur cette saison, une première dans l'histoire du MHSC. Costaud.Huit jours après la Sainte-Barbe, Lens arborait un maillot noir et vert collector rendant sur le tard hommage à la sainte-patronne des mineurs. Un timing hasardeux que les Artésiens cultivent en première période, véritable Noël avant l'heure. Premier cadeau : une relance galvaudée de Badé récupérée par Savanier et exploitée par Delort, auteur côté gauche d'un délicieux exter' smashé de la tête au premier poteau par Mavididi. Deuxième cadeau : une intervention totalement foirée de Leca sur un coup franc de Savanier, le gardien lensois boxant le ballon sur Pedro Mendes, buteur malgré luiFrustrant pour les Sang et Or, plus entreprenants depuis le coup d'envoi, à l'image de cette volée de Sotoca bien captée par Omlin au terme d'une projection éclair (12). Pas mis en danger en dehors de ces deux actions, les hommes de Franck Haise frisent même la correctionnelle sur cette tête de Delort qui tutoie la lucarne (31). Un petit tournant : faute de tuer le match, Montpellier va remettre Lens dedans. Décalé à vingt mètres par Kakuta, Fofana relance le suspense avec l'aide du poteau et du dos d'OmlinPas verni sur ce coup-là, Omlin est cependant fautif sur l'égalisation artésienne. Coupable d'avoir touché Fofana dans sa sortie, le portier suisse offre au Racing une balle de deux partout convertie par le docteur ès penaltys lensois Gaël Kakuta. Décision sévère pour Montpellier, perforé et pas loin de se faire totalement renverser par Kalimuendo, qui ne parvient pas à trouver Sotoca au bout de son rush (56). Secoué au retour des vestiaires, le MHSC sort un peu la tête de l'eau après l'heure de jeu. Mais celle de Laborde est joliment écartée par Leca, sur un centre de la droite de Delort (63).Partie remise pour l'attaquant montpelliérain, totalement oublié par Sylla sur un corner de Mollet. Cette fois, Lens ne reviendra pas malgré le passage en 4-2-3-1 consécutif aux entrées de Banza et Ganago, privé de l'égalisation par Omlin (86). Déjà battus à Bollaert-Delelis il y a deux semaines par Angers , les Sang et Or enchaînent un quatrième match sans succès à la maison. Tout l'inverse de Montpellier, auteur de son sixième match de suite sans défaite à l'extérieur et solide cinquième de Ligue 1.