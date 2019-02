Montpellier fait le dos rond à Lille

Sur la défensive, Montpellier a réussi à accrocher un nul sans but sur le pelouse de Lille. Malgré deux poteaux touchés par les locaux, qui ont montré de la volonté mais n'ont pas été assez précis pour récolter les trois points.

Le deuxième contre le sixième, vraiment ?

2-0 pour Lille niveau poteau

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Pied, Fonte, Gabriel, Koné - Xeka (Maia, 66e), Mendes - Pépé, Ikoné, Bamba (Araújo, 55e) - Leão (Rémy, 77e). Entraîneur : Galtier.



Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte - Congré, Mendes, Hilton - Oyongo, Le Tallec, Skhiri, Ristić (Lasne, 46e) - Mollet - Laborde, Škuletić (Sambia, 60e. Entraîneur : Der Zakarian.

Par Florian Cadu

Et ce que tout le monde craignait arriva. La deuxième meilleure attaque de Ligue 1 face à la deuxième meilleure défense du championnat ? Difficile de déceler précisément le résultat, mais les chances de s'ennuyer au vu du match aller (0-1 pour Lille ) étaient assez fortes. Pas manqué.Car même s'il est compliqué d'expliquer pourquoi, ce Losc- Montpellier disputé à l'occasion de la 25journée sentait d'emblée la sieste. Et si la deuxième mi-temps a tout de même été plus fascinante que la première grâce à des Lillois pas récompensés (deux poteaux en un quart d'heure après la pause), les deux formations se sont quittés avec un point chacun en poche sans offrir le moindre but au public.Comme on pouvait le redouter, donc, la première période est tout sauf divertissante. Les statistiques sont formelles : le nombre de tirs cadrés parvient à peine à atteindre la barre des deux (tous en faveur de Lille ). Le nombre d'occasions ? Difficile à estimer, tant les gardiens se retrouvent au chômage technique. Lecomte doit s'interposer devant Fonte... et puis c'est tout.S'il se retrouve toujours dans des situations dangereuses, Pépé est soit trop court (en tout début de partie) soit trop imprécis (sur coup-franc). Dès lors, à quoi sert la possession de balle du Losc (près de 60%) ? Et Montpellier a-t-il traversé la France pour cueillir son point dans le Nord, avant de repartir dans le Sud aussi sec ? Tout porte à croire que oui, malheureusement.Mais attention : rien ne dit que le MHSC va récupérer ce qu'il est venu chercher. Un premier vrai frisson vient d'ailleurs très rapidement fracasser l'extérieur du poteau de Lecomte dans le second acte. L'oeuvre d'Ikoné, malchanceux sur le coup. La suite ? Si longue... À tel point que les spectateurs du Stade Pierre-Mauroy rêvent d'une retourné acrobatique. D'une roulette. D'un penalty. De quelque chose de détonnant, quoi !Pépé leur répond alors très vite avec une tentative du gauche... qui termine encore sur le poteau de Lecomte. Pas franchement vernis, les locaux. Mais après tout, le point du nul n'est pas forcément une mauvaise affaire. Pour Lille , il permet de tenir à distance l' Olympique Lyonnais (troisième, quatre longueurs derrière). Pour Montpellier , il laisse Marseille et Saint-Étienne à portée de main (quatrième et cinquième, deux longueurs devant). Les bons calculs sont faits, et la décision est prise. Inutile de revenir sur ce match, désormais.