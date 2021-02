Montpellier fait encore trébucher Lyon

La bête noire de l'OL se nomme bien Montpellier. Vainqueurs d'un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1 face aux Héraultais et déjà battus à l'aller à la Mosson, les Gones ont concédé face au MHSC leur troisième défaite de la saison en Ligue 1 (1-2). Et manqué l'occasion de repasser provisoirement devant Paris et Lille, qui pourrait faire le trou demain.

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet (De Sciglio, 62e) - Paquetá (Cherki, 72e), Mendes, Aouar (Slimani, 72e) - Kadewere (Guimarães, 62sup>e), Memphis, Toko-Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.



Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Hilton, Congré, Ristić - Mollet (Le Tallec, 75e), Ferri, Savanier - Laborde (Škuletić, 81e), Delort (Wahi, 46e), Mavididi (Pedro Mendes, 81e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Quatre passes et presque autant de secondes de jeu, et déjà un tir, signé Kadewere et dévié in extremis en corner. Annonciateur d'une soirée galère pour Montpellier, et d'un Olympique lyonnais déterminé à reprendre la première place provisoire au PSG, repassé devant dans l'après-midi ? C'est en fait tout le contraire qui s'est produit : bousculé en première période et trop imprécis en deuxième, l'OL s'est fait doucher à la maison par un MHSC retrouvé et reparti du Groupama Stadium avec trois points bien mérités (1-2).Passé leur entame pied au plancher, marquée également par cette balle de but gâchée par un contrôle trop long de Paquetá dans la surface (6), les Gones ont donc rapidement levé le pied. Ce dont a profité Delort, déjà auteur d'une tête trop mollassonne en début de match (5), pour faire frissonner une première fois Lopes d'un tir trop croisé (12). Avant de se muer en passeur et de distribuer les caviars. Si le premier, repris en retrait par Mollet et dévié par un pied lyonnais, finit sur le poteau (16), le second, un délicieux extér' du droit côté gauche, trouve dans la boîte un Savanier lancé comme un TGV et auteur d'un coup de boule surpuissant qui crucifie LopesEt assomme les Rhodaniens, rapidement amputés de Marcelo, blessé, et proches par deux fois de se faire breaker. D'abord par Laborde, dont le tir du droit fuit la lucarne (22). Puis après la demi-heure de jeu par Mavididi, incapable de cadrer après avoir intercepté une passe en retrait mal assurée de Dubois, effacé Diomandé dans les seize mètres et s'être ouvert le chemin du but (33). Le genre d'opportunités loupées qu'on finit par regretter. Pas loin d'être rejoints au score sur ce pétard en pivot de Toko-Ekambi écarté en corner par la main ferme d'Omlin (32), les Héraultais craquent finalement juste avant le repos sur cette tête d'Aouar repoussée par le Suisse dans les pieds de Paquetá, buteur à bout portantPlutôt heureux pour l'OL, également soulagé de voir Delort et ses adducteurs qui sifflent rester aux vestiaires. Soulagement d'assez courte durée : non seulement Dubois poursuit son spécifique passes à l'adversaire après les citrons, ce dont Mavididi manque de profiter dès la reprise (46), mais en prime le petit Elye Wahi est touché par la grâce en ce moment. Déjà auteur de deux pions en quelques bouts de matchs de Ligue 1, le néo-pro se trouve à point nommé pour pousser au fond un coup franc de Savanier repoussé par Lopes sur... Dubois, décidémentEn train de voir le match lui échapper, Garcia lance successivement Guimarães, Cherki et Slimani. Mais rien n'y fait : ni Aouar (70), ni Toko-Ekambi (75), ni Slimani (78) ne parviennent à trouver le cadre, et donc la solution. Résultat, Lyon finira cette 25journée sur la plus petite marche du podium, et pourrait autant voir Lille s'échapper en tête que Monaco revenir sur ses talons. On appelle ça une très mauvaise opération.