Montpellier et Marseille poings liés

De la pluie, des coups et beaucoup de buts. Montpelliérains et Marseillais ont livré un match pas toujours parfait techniquement, mais incroyable dans l'engagement. La 5e place vaut cher, apparemment.

5

Action, réaction

Coup de tête, balayette

Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia (Souquet, 79e), Hilton, Congré, Cozza (Ristić, 86e) - Mollet (Škuletić, 86e), Ferri (Chotard, 79e), Savanier - Laborde, Delort, Mavididi (Wahi, 79e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Marseille (3-4-2-1) : Mandanda - Álvaro, Balerdi, Ćaleta-Car - Lirola, Kamara, Gueye, Henrique (Perrin, 64e) - Payet (Cuisance, 82e), Thauvin (Ntcham, 88e) - Milik (Benedetto, 88e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Il faut prendre ça comme une esquisse. Un embryon de ce que Jorge Sampaoli compte mettre en place à l'Olympique de Marseille. Si d'un point de vue technique et tactique, ses hommes sont encore loin d'être au point, on peut déjà se faire une idée de ce que sera l'OM l'an prochain dans les intentions : une équipe qui va au charbon. Cueillis à froid deux fois puis réduits à dix, les Olympiens ont su faire preuve d'un caractère et d'une hargne qui font plaisir à voir après des semaines de spleen. Sauf que ce samedi, les Marseillais sont tombés sur des gars qui avaient au moins autant la dalle qu'eux : la bande de Der Zak. La Ligue 1 ne peut que s'en réjouir.Il était difficile de faire pire entame de match pour les Marseillais. En 27 secondes de jeu, Andy Delort a le temps de s'échapper dans le dos de la défense et de lober un Steve Mandanda parti à la pêche. Magie du football moderne, il faudra le double de ce temps pour valider le but. Cueillis à froid, les Marseillais ne maîtrisent toujours pas leurs nouveaux positionnements dans le système de Jorge Sampaoli. Henrique en piston, Thauvin obligé de délaisser son confortable côté gauche, Kamara contraint d'être positionné beaucoup plus haut... Tout ce beau monde se perd tactiquement. Bien en place dans son schéma préférentiel, Montpellier recycle chaque déchet marseillais en une contre-attaque éclair. Et chaque pique est de plus en plus dangereuse.Florian Thauvin écrase deux frappes, puis perd beaucoup de ballons, ce qui finit par l'agacer. Arkadiusz Milik aussi s'énerve, mais au lieu de prendre un jaune, il décide de transformer sa frustration en quelque chose de beau. Alors que ses coéquipiers sombrent dans la timidité maladive depuis bientôt 45 minutes, le Polonais fonce plein fer, cale un petit pont à Hilton et pétrifie Omlin. Boosté par la démonstration de puissance et de détermination de son avant-centre, l'OM ne lâche pas l'accélérateur et déploie, comme par magie, sa première action parfaitement menée collectivement. Hilton sauve sur sa ligne, mais Gueye a suivi. Le match semble avoir tourné.Sauf que Marseille n'apprend pas de ses erreurs. Cette fois-ci, les hommes de Jorge Sampaoli font un peu mieux et tiennent une minute avant de laisser Ferri donner un deuxième caviar, à Gaëtan Laborde. Ça file entre les jambes de Mandanda. Les Marseillais retombent dans leurs travers, entre possession stérile et gestion catastrophique de la profondeur. Illustration parfaite des problèmes de la défense phocéenne, Duje Ćaleta-Car ne prend pas assez de risque à la relance et laisse filer Delort dans son dos toutes les quatre minutes. Pour finir en apothéose, le Croate voit rouge à l'heure de jeu et découpe Sambia le long de la ligne de touche. C'est la neuvième expulsion concédée par l'OM cette année, record.Un mal pour un bien. Parce que c'est Lucas Perrin qui entre en jeu. Et c'est Lucas Perrin qui marque un but inespéré sur un magnifique coup franc envoyé au second poteau par Dimitri Payet. Le changement de visage des Montpelliérains, obligés de modifier leur approche tactique, est brutal. Et la pression constante. Entre les gros contacts et les protestations qui se multiplient, Savanier arrose de loin et tape même le poteau. Steve Mandanda enfile le costume du sauveur après un début de match difficile, jusqu'à sortir une énorme parade dans le temps additionnel. L'arrêt de la victoire, comme tout le monde s'accorde à le dire ? Eh non, au bout du bout du match, Gaëtan Laborde finit par trouver la faille d'une tête plongeante. Des regrets pour tous les protagonistes, sauf les spectateurs.