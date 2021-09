Montpellier accable Saint-Étienne

Montpellier (4-2-3-1) : Bertaud - Souquet, Thuler (Estève, 78e), Sakho, Cozza - Ferri, Chotard - Wahi (Gioacchini, 58e), Savanier, Mavididi (Guermouche, 90e) - Germain (Leroy, 90e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



ASSE (4-3-3) : Green - Maçon (Nokoue, 46e), Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Nordin (Ramírez, 60e), Neyou - Hamouma (Saban, 60e), Khazri (Krasso, 77e), Bouanga (Aouchiche, 77e). Entraîneur : Claude Puel.

Tout le bonheur du monde sur le visage de Valère Germain.Porté par un Savanier en véritableet un Mavidi virevoltant, Montpellier a pris le dessus sur une équipe de Saint-Étienne trop vite résignée (2-0). Valère Germain a retrouvé le chemin des filets, neuf mois plus tard.Sous la forte chaleur de la Mosson, ce sont pourtant les Verts qui se montrent les premiers dangereux, mais Bouanga (6) et Camara (19) manquent la finition. En face, le MHSC monte peu à peu en puissance dans le sillage de Téji Savanier, insaisissable avec le brassard autour du bras. Le maître à jouer montpelliérain, contrépar Kolodziejczak (20), fait planer une menace constante sur coups de pieds arrêtés. Et si Bertaud doit s'imposer devant Hamouma (30), ce sont bien les hommes d'Olivier Dall'Oglio qui prennent les devants grâce à un joli but de Stephy Mavididi, parfaitement servi de l'extérieur par SavanierLe temps d'une dernière frayeur sur coup-franc juste avant la pause (45+2), et les Héraultais se lancent tête baissée dans le second acte. Sur l'engagement, Savanier et Wahi combinent jusqu'à l'orée de la surface, mais Green réalise l'arrêt devant le premier (46). Dans la foulée, Wahi est proche de doubler la mise de près sur un nouveau coup-franc (47). Une mission finalement dévolue à Valère Germain, qui profite d'une percussion supersonique de Mavididi pour être à la conclusion au second poteau. Son premier but depuis janvier dernier avec Marseille contre... Montpellier. Malgré une dernière banderille de Savanier (80) et les colères successives de Claude Puel sur son banc, le score n'évolue plus. Toujours pas de victoire cette saison pour l'ASSE.Le Chaudron risque de bouillir dans les prochaines semaines.