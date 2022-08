Montpellier enchaîne et écarte Ajaccio

Montpellier (4-4-2) : Omlin – Sackho (Tchato, 67e), Estève, Cozza, Sainte-Luce (Sakho, 5e) – Nordin, Chotard, Ferri (Leroy, 67e), Maouassa (Souquet, 67e) – Wahi, Germain (Carvalho, 45e+4). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

AC Ajaccio (4-4-2) :Leroy – Youssouf (Cimignani, 79e), Gonzalez, Vidal, Alphonse – Bayala (Nouri, 59e), Marchetti (Coutadeur, 62e), Laci, Spadanuda (Touzghar, 79e) – Botué (Moussiti-Oko, 62e), Hamouma. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Performance décevante de Montpellier qui marque cinq buts de moins qu’à Brest ...Le vœu d’Olivier Dall’Oglio est exhaussé, et le technicien du MHSC pourra dormir plus tranquillement . Face à Ajaccio, son équipe ouvre le score. À la suite d'une ouverture de Sacko, le ballon revient sur Maouassa qui centre. Wahi est percuté dans la surface, mais Nordin surgit au second poteau et devance Leroypour inscrire son premier but en Ligue 1 avec le MHSC. Ajaccio voit sa tâche compliquée par le rouge d’Hamouma. Mais Omlin, fair-play, lui rend la pareille, après un duel aérien particulièrement mal maîtrisé face à Botué.Malgré l’ouverture du score des locaux, les Corses ne sont pas abattus, et sur un centre dévié au second poteau par Laci, Spanaduna conclut, seul, de la tête au second poteau. Mais le but est refusé car l’Albanais est en position de hors-jeu. En seconde mi-temps, les visiteurs n’arrivent pas à se créer une véritable occasion, butant sur le bloc bas montpelliérain. Ils ne cadreront pas le moindre tir. Procédant en contre, Montpellier se met à l’abri en fin de match. Sur une ouverture de Leroy, Tchato rentre dans la surface et sert Wahi au second poteau qui pousse la balle au fond. Le MHSC se rassure et grimpe à la cinquième place du classement avant les rencontres de 21h, mais perd Omlin, donc, et Sainte-Luce, blessé.Avec toujours aucune victoire au compteur, cela se corse pour Ajaccio, désormais lanterne rouge.