Montpellier coule Brest et met fin à sa série

e), Belkebla (Lasne, 78e), Agoumé (Magnetti, 61e), Honorat - Le Douaron (Cardona, 61e), Mounié (Said, 78e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Omlin - Souquet (Gioacchini, 77e), Cozza (Thuler, 89e), Sakho, Ristić (Oyongo, 71e) - Ferri (Delaye, 89e), Chottard - Sambia, Savanier, Mavididi (Leroy, 89e) - Wahi (Germain, 46e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

La série prend donc brutalement fin.Invincible depuis fin octobre avec six victoires consécutives, Brest a largement cédé sur sa pelouse de Francis-Le Blé face à une belle équipe de Montpellier (0-4), qui ne laisse pas filer les places européennes.Deux équipes qui font étalage d'un grand manque de précision pendant plus d'une demi-heure, malgré une volonté de jouer de part et d'autre. Décalé sur la gauche de la surface, Mavididi sort tout le monde de sa torpeur d'une frappe en force qui heurte le sommet de la transversale (30). Parfaitement trouvé d'un long centre par Duverne, Mounié envoie, lui, sa tête hors cadre (44) et n'attend pas bien longtemps avant de le regretter. Car Téji Savanier est bien décidé à prendre l'avantage avant de rentrer aux vestiaires et délivre un superbe centre pour la tête victorieuse de WahiCueillis à froid, les Bretons abandonnent presque tout espoir dès la reprise, la faute à une belle demi-volée de Mavididi depuis les 20 mètres qui vient se loger au fond des filets de Bizot. En pleine réussite (4 buts en 4 tirs cadrés finalement), les Héraultais font même le break au terme d'une superbe action : centre millimétré de Savanier, subtile déviation de Germain et conclusion de près signée Sambia. Brest a beau tenter par Honorat (65), Pierre-Gabriel (66) ou Cardona (68), rien ne réussit aux. Montpellier enfonce même le clou sur un dernier but de Valère Germain, qui retrouve le chemin des filets deux mois et demi après son dernier pionMontpellier devient même la première équipe à résister à la puissance de feu des Brestois, qui avaient marqué à chaque match cette saison.