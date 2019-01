Montpellier battu par l'Entente SSG, la Duchère claque Nîmes

Les résultats des matchs de 15h :

Stade pontivyen (N3) 2-4 Guingamp (L1) Buts : Marec (6e) et Le Sauce (55e) pour le Stade // Ngbakoto (16e), Roux (18e) et Thuram (64e, 68e) pour les Guingampais.

Amiens (L1) 1-0 Valenciennes (L2) Buts : Timite (49e) pour Amiens.

Bergerac (N2) 2-1 Niort (L2) Buts : Bisson (17e) et Belbachir (26e) pour Bergerac // Sans (15e) pour les Chamois.

Le Puy (N2) 0-1 Nancy (L2) But : Moimbé (16e) pour l'ASNL.

Lyon-Duchère(N1) 3-0 Nîmes (L1) Buts : J. Mendes (13e), Julienne (80e) et Ezikian (88e) pour la Duchère.

Orléans (L2) 2-1 Aiglon du Lamentin (DH Martinique) Buts : Tell (28e) et Perrin (104e) pour l'USO // Banal (70e) pour l'Aiglon.

Montpellier (L1) But : Geran (90e+3)

Deux surprises pour le prix d'une !Les Nîmois sont tombés dans le piège tendu par la Duchère au stade de Balmont. Les pensionnaires de R1 ont parfaitement su gérer leur avantage après l'ouverture du score de Jackson Mendes (13), se permettant même de finir en beauté grâce au but du break de Julienne (80) et un penalty transformé par Ezikian (88). Même si l'entraîneur des Crocodiles avait aligné une équipe compétitive pour cette rencontre, Alioui, Bobichon et compagnie ont été incapables de revenir dans la partie.L'autre sensation, elle vient d'un autre club de troisième division : l'Entente Sannois Saint-Gratien a fait chuter Montpellier au bout du suspense. Un but dans le temps additionnel signé Geran et voilà la bande à Der Zak' éliminée de la Coupe de France . Elle est là aussi, la magie de la Coupe.Pas d'exploit pour le Stade pontivyen mais une statistique improbable : le club amateur a marqué deux fois plus de buts en un match contre une L1 qu'en douze rencontres en National 3. Et oui, depuis le début de saison, les Morbihannais peinent à faire trembler les filets. Pourtant, il n'aura fallu que six minutes pour voir Marec ouvrir le score et enflammer les supporters en jaune au Roudourou. Et si Guingamp est rapidement passé devant grâce à Ngbakoto et Roux (16et 18), les Pontivyens auront eu le droit à un dernier frisson sur le penalty égalisateur de Le Sauce (55). Puis, Jocelyn Gourvennec a fait rentrer Marcus Thuram et l'attaquant s'est chargé de tuer les espoirs du Stade en claquant un doublé en quatre minutes (2-4). Cruel mais logique.Pas sûr que la Coupe de France soit un objectif prioritaire pour le 17de Ligue 1, comme pur le 18de Ligue 2. Mais cela n'a pas empêché Amiénois et Valenciennois de se livrer une belle bataille à la Licorne. Malgré une première période rythmée, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus. Amiens s'en est finalement remis à une contre-attaque, conclue par Timite au retour des vestiaires pour l'unique but de la rencontre (49).Un terrain de rugby, un commentateur à l’accent chantant accompagné de Tony Vairelles et une équipe de Niort orpheline de son entraîneur, Patrice Lair étant plus que jamais sur le départ : cette rencontre flairait clairement la Coupe. Et ça n’a pas manqué avec une nouvelle surprise créée par Bergerac, pourtant avant-dernier dans sa poule de N2. Pas démoralisés par l’ouverture du score niortaise signée Sans à la 15e minute, les locaux ont planté deux fois en dix minutes pour prendre les devants (17e et 26e). Suffisant pour valider son ticket pour le prochain tour. En déplacement en Auvergne pour y affronter le club du Puy-en-Velay, solide leader de N2, l' ASNL s'est imposée difficilement grâce à but de Moimbé (16). Le coup dur pour les amateurs ? Ils ont touché le poteau sur penalty dans le dernier quart d'heure.Enfin, l'Aiglon du Lamentin n'a pas fait le voyage pour rien. Le dernier représentant d'Outre-mer a parcouru près de 7000 kilomètres pour venir affronter Orléans au stade de la Source. Les Orléanais pensaient avoir fait le plus dur après l'ouverture du score de Tell (28), le 9pion de la saison de l'attaquant prêté par Rennes . Mais sur une de ses rares occasions, l'Aiglon a réussi à arracher la prolongation !