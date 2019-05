Montpellier accroché par Amiens, Dijon écrasé à Nantes

Avec cette lourde défaite à Nantes (3-0), Dijon fait un pas de plus vers la relégation. De son côté, Montpellier voit son rêve d'Europe s'éloigner avec ce match nul contre Amiens (1-1). Sinon, Toulouse et Rennes ont fait le spectacle (2-2).

37

Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte - Congré, Hilton, Pedro Mendes - Suárez (Lasne, 53e), Le Tallec, Skhiri, Oyongo (Škuletić, 87e) - Mollet - Laborde (Camara, 74e), Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Amiens (4-3-3) : Gurtner - El Hajjam, Adenon, Dibassy, Pieters - Blin, Monconduit, Gnahoré (Bodmer, 90e) - Mendoza, Guirassy (Konaté, 66e), Timité (Ghoddos, 86e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Nantes (4-3-3) : Dupé - Fabio, Diego Carlos (Basila, 89e), Pallois, Lima - Rongier, Moutoussamy, Touré - Limbombe (Girotto, 67e), Coulibaly, Waris (Boschilia, 79e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Dijon (5-4-1) : Runarsson - Chafik, Lautoa, Yambéré, Aguérd, Haddadi - Sliti (Kaba, 69e), Amalfitano, Kwon (Sammaritano, 79e), Saïd (Loiodice, 89e) - Tavares. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Toulouse (4-2-3-1) : Goicoechea - Amian, Shoji, Jullien, Sylla - Sangaré, Sidibé (Bostock, 46e) - Dossevi, Durmaz, Gradel - Sanogo (Leya Iseka, 67e). Entraîneur : Alain Casanova.



Rennes (4-4-2) : Koubek - Traoré (Boey, 77e), Nyamsi, Da Silva, Bensebaini - Sarr, Grenier, Camavinga (Johansson, 90e), Léa-Siliki - Hunou (Bourigeaud, 67e), Niang.Entraîneur : Julien Stéphan.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour se sauver en Ligue 1, il vous faut : une bonne défense, une efficacité offensive et un très bon gardien. Heureusement pour Amiens Régis Gurtner fait partie des meilleurs portiers de Ligue 1. N’en déplaise à l’UNFP. Et il l’a de nouveau montré sur la pelouse de Montpellier , en réalisant une première parade de folie devant une frappe de Florent Mollet (12). Avant d’écœurer Gaetan Laborde, en détournant son coup de casque (55) et sa demi-volée (73).Entre-temps, Amiens a réussi à obtenir le temps d’une après-midi l’un des deux autres ingrédients : l'efficacité offensive, qui a vu Stiven Mendoza être à la conclusion d’un très joli contre sur l’une des rares occasions des Picards (0-1, 65). Malheureusement pour Amiens Régis Gurtner n’est pas un super-héros et a dû lâcher les armes sur une amour de reprise de volée de Florent Mollet (1-1, 80). Avant de voir l’arbitre de touche lui venir en aide, pour annuler tardivement le but de Andy Delort (89). Le coup de pouce du destin ? Peut-être un autre ingrédient nécessaire à un maintien.Le message de Vahid Halilhodžić à la mi-temps a dû être simple : pour marquer un but, mieux vaut commencer par cadrer une frappe. Avec l’accent en plus, bien entendu. Et quand Coach Vahid parle, les Canaris écoutent. Et s'exécutent. Maladroits en première période (treize tirs tentés, zéro cadré), les Nantais ont fini par trouver le cadre grâce à Abdoulaye Touré qui envoie une praline des vingt mètres pour déchirer les filets adverses (1-0, 50).Dominés, les Dijonnais vont finir par couler lorsque Nayef Aguerd concède un penalty et file à la douche avant ses potes. Penalty transformé par Kalifa Coulibaly (2-0, 73). En bon soldat, Valentin Rongier est venu montrer, lui aussi, qu’il a appris la leçon en rendant la note un peu plus salée pour les Dijonnais (3-0, 80). Un coup dur pour Dijon , qui aurait pu devenir barragiste en cas de succès. Moins pour Nantes , qui enchaîne une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. Dommage que le championnat ne se joue pas exclusivement du 12 avril au 5 mai, pour les Canaris.Qui a dit que les Rennais étaient déjà en vacances depuis leur succès en finale de Coupe de France ? Certainement par M'Baye Niang, qui profite d’un long ballon de Damien Da Silva pour faire parler sa science du crochet et de la frappe enroulée (0-1, 35). Passeur décisif, l’ancien Caennais tente de relancer un peu le suspense en faisant une mimine dans la surface. Un cadeau qu’accepte volontiers Jimmy Durmaz (1-1, 38). La deuxième mi-temps sera toute aussi sympathique pour les yeux des supporters du Stadium.Des supporters qui vont exulter, lorsque Matthieu Dossevi dévie de la tête un coup-franc de Durmaz (2-1, 50). Avant de se morfondre lorsque l’arbitre - aidé par la VAR - offre un penalty aux Rennais, suite à un coup de coude de Sanogo sur... Niang. Là encore, Ismaila Sarr ne va pas trembler (2-2, 57). Avec ce match nul, Toulouse est quasiment maintenu en Ligue 1. De leurs côtés, les Rennais enchaînent un troisième match avec ce score de 2-2 qui leur a apporté tellement de bonheur en finale de Coupe de France