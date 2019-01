Montpellier accroche Dijon pour la première de Kombouaré

Dijon (4-3-3) : Allain – Chafik, Yambéré, Lautoa, Haddadi (Bouka Moutou, 87e)– Marié (Balmont, 72e), R. Amalfitano, Abeid – Saïd, Tavares (cap), Kwon (Sliti, 69e) Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Montpellier (3-5-2) : Lecomte – P. Mendes, Hilton (cap), Congré – Aguilar, Skhiri, D. Le Tallec, Oyongo (Lasne, 68e), Mollet (Sambia, 78e) – Delort (S. Camara, 82e), Skuletić. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

La nomination d’Antoine Kombouaré jeudi dernier pour succéder à Olivier Dall’Oglio, viré le 31 décembre dernier, et la présence du néo-calédonien sur le banc dijonnais, n’a pas débouché sur un succès du DFCO , tenu en échec par Montpellier Les Bourguignons ont d’ailleurs vécu une première mi-temps compliquée. Dominés dans les duels, souvent privés du ballon, ils s’en sont beaucoup remis à Allain, auteur d’un arrêt épatant sur une reprise de Skuletić alors que Mollet venait de trouver la transversale (30), et de quelques autres interventions décisives sur des tirs de Delort (34) et Skuletić (38). Mais aussi à leur poteau droit, quand Yambéré fut à deux doigts de marquer contre son camp sur un corner de Mollet (12). Pour inquiéter Lecomte, Dijon s’est contenté de quelques frappes lointaines de Marié (7), ou Abeid (25), ainsi que d’une reprise de Kwon, trop court pour cadrer (42).Sans doute remis d’équerre par Kombouaré à la mi-temps, les Dijonnais ont montreé autre chose en seconde période. Plus d’engagement, plus d’initiatives, et aussi de la réussite. Celle d’un attaquant, chose rare ces derniers mois en Bourgogne, et notamment Saïd, auteur d’une jolie frappe enroulée venue ponctuer un intéressant mouvement collectif (1-0, 55). Mais cinq minutes plus tard, Le Tallec a vite calmé l’enthousiasme qui venait de gagner le stade Gaston-Gérard, en reprenant de la tête, peinard, un centre de Delort au second poteau (1-1, 60). Le DFCO et Montpellier ont ensuite bien tenté de ne pas se contenter de ce simple match nul, sans y parvenir malgré un dernier quart d’heure plutôt débridé.Kombouaré n’aura eu que deux séances avec sa nouvelle équipe pour préparer ce match. Il ne pouvait pas faire de miracles en si peu de temps...