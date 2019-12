Monterrey vient à bout de Al-Hilal aux tirs au but

CF Monterrey 2-2 (4-3, tab) Al-Hilal

Monterrey (4-2-3-1) : Cardenas - Gutiérrez, Vásquez, Basanta, Layún - A. Gonzalez, J. González (Medina, 85e) - Urretavizcaya, Meza, Mejía Castillo (Pizarro, 72e) - Zaldívar (Funes, 68e). Entraîneur : Antonio Mohamed.



Al-Hilal (4-2-3-1) : Al-Mayouf - Al-Breik, Jang, Al-Boleahi, Al-Shahrani - Carlos Eduardo, Cuéllar (Hatan, 63e) - Otayf (Kanoo, 74e), Giovinco, Al-Dossari - Kharbin (Gomis, 58e). Entraîneur : Razvan Lucescu.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En lever de rideau du Liverpool-Flamengo, la Coupe du monde des clubs a eu le droit à une grande petite finale.Après avoir subi les assauts des tricoteurs de Monterrey pendant la première demi-heure, Al-Hilal démarre au quart de tour. À la réception d'un centre délicieux d'Al-Sharani, l'ancien niçois et capitaine Carlos Eduardo catapulte son coup de tête au fond des filets et donne l'avantage au vainqueur de la dernière Ligue des champions asiatique, avant de manquer le cadre à bout portant.Au retour des vestiaires, les Mexicains - sortis au tour précédent par Liverpool - se rebiffent et égalisent à la grâce d'une jolie action collective, mais aussi d'une sortie hasardeuse de Al-Mayouf, puni par une reprise de la tête d'Arturo González. Bafétimbi Gomis est lancé dans le bain et ne peut qu'assister de loin à un nouvel assaut des, mené par Zaldívar et conclu par Meza. Sur une ouverture de Carlos Eduardo, le Français est en revanche au bon moment au bon endroit pour répondre lui aussi d'une tête plongeante, pour le compte des Saoudiens. La Panthère continue de griffer et confirme que l'on a affaire à un match fou.L'ex-Marseillais a trois occasions franches pour décider du sort de la partie, mais rien n'y fait : Asiatiques et Centraméricains devront s'expliquer sur une séance de tirs au but. Cardenas stoppe la tentative de Carlos Eduardo, Vásquez envoie la sienne en tribune, mais le gardien mexicain a le dernier mot face à Kanoo avant de transformer lui-même le dernier tir.Aussi haletant que rafraîchissant.