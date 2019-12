Monterrey bat le Club América grâce à un retourné somptueux

Incroyable golazo de Funes Mori ! ??Retourné acrobatique à la 93e pour donner la victoire à Monterrey face à l'America lors du match aller (2-1).Match retour le 29 décembre à l'Azteca ?. pic.twitter.com/XwZLZkKIcy — Diego Tonatiuh (@diegotonatiuh) 27 décembre 2019

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Funes Mori peut en cacher un autre.Ce jeudi matin, Monterrey accueillait le Club América pour la finale aller du championnat mexicain. Et dans le temps additionnel de la rencontre, alors que le club de la capitale pensait rentrer avec un match nul après plus d'une demi-heure de jeu en infériorité numérique, Rogelio Funes Mori en a décidé autrement.L'ancien attaquant du Benfica, et jumeau du défenseur de Villarreal, a reçu un dernier ballon dans la surface, qu'il a contrôlé de la poitrine avant de tenter et réussir un retourné acrobatique absolument splendide. Ce but a évidemment offert la victoire aux joueurs d'Antonio Mohamed et Vincent Janssen, entré à l'heure de jeu. Avec ce but merveilleux, et cette victoire méritée, Monterrey prend une petite option pour la victoire finale.Mais tout se jouera au stade Azteca le 30 décembre, dans un match retour qui s'annonce déjà bouillant.