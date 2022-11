Mondial : Le Qatar souhaiterait cacher les stands de bière aux abords des stades

Workers at a World Cup stadium hustling over the weekend to move a beer tent after an edict from Qatar hide sales points to less visible locations around all 8 stadiums amid claims of safety fears. pic.twitter.com/FSnT73JYrj — tariq panja (@tariqpanja) November 14, 2022

Pour le Qatar aussi, il est parfois difficile de faire coïncider l'organisation de la Coupe du monde et ses principes moraux. Les supporters en délire qui investissent le pays une semaine avant le début de l'évènement risquent de ne pas pouvoir épancher leur soif aussi facilement qu'ils le veulent. En effet, comme nous l'apprend ce mardi le New York Times , le cheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, frère de l'émir et très actif dans l'organisation du Mondial, aurait ordonné de rendre plus discrets les stands de vente de bière aux abords des stades. La descente de boissons alcoolisées est en effet très encadrée au Qatar. Leur consommation ostentatoire serait donc problématique pour les autorités qataries, qui aurait décidé de reléguer les stands de vente de bière dans des endroits moins visibles. C'est ce que montrerait la vidéo ci-dessous.La FIFA aurait ainsi cédé aux pressions de la famille royale, acceptant de reléguer dans des zones plus reculées les stands « Budweiser » , pour éviter toute fermeture qui mettrait l'instance internationale en porte-à-faux quant à ses obligations vis-à-vis de son sponsor. Cette décision du Qatar, prise à peine huit jours avant le début de la compétition, prendrait de court la FIFA, et risquerait de créer une brouille avec son partenaire historique. Parrain de la Coupe du monde depuis 1986, l'entreprise verse 75 millions tous les quatre ans aux organisateurs de l'évènement. Pour permettre une libre consommation des produits de la marque américaine, une fan-zone a été installée en périphérie de Doha, à 45 minutes en bus du stade le plus proche. Budweiser s'est aussi vu obligé de diversifier son offre, et de proposer des boissons sans alcool.Les droits de l'homme et l'écologie, d'accord. Mais on va voir si les supporters vont supporter cet affront ultime.