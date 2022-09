Une candidature Arabie saoudite-Égypte-Grèce pour le Mondial 2030

? Selon les informations du Times, l’Arabie saoudite pourrait être candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2030 en compagnie de l’Égypte et de la Grèce. La compétition se tiendrait alors en hiver pour éviter les fortes chaleurs.https://t.co/uLKXsVdhqy — RMC Sport (@RMCsport) September 9, 2022

L'empire romain d'Orient candidat.Après le duo Espagne-Portugal et le quatuor Uruguay-Argentine-Paraguay-Chili , une autre candidature commune pour l’organisation du Mondial 2030 arrive comme un cheveu sur la soupe. On avait un duo et un quatuor, il ne nous manquait qu’un trio. C’est chose faite, puisque le trio Arabie saoudite-Égypte-Grèce compte bien postuler, comme nous l’apprend le journal. Dans l’hypothèse où cette candidature serait retenue, la compétition se déroulerait en hiver pour éviter les fortes chaleurs estivales. Comme un certain Mondial au Qatar, qui arrive maintenant dans un gros mois et demi. L’Arabie saoudite financerait en grande partie l’ensemble des coûts d’infrastructure, étant donné les difficultés économiques que rencontrent la Grèce et l’Égypte depuis maintenant plusieurs années.Une Coupe du monde sur trois continents, qui dit mieux ?