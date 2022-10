Mondial 2022: Un dîner en novembre 2010 à l’Élysée aurait permis l’attribution de la compétition au Qatar

TP

À table!Selon une enquête publiée par l’émission « Complément d’enquête » et la cellule d’investigation de Radio France, les dirigeants français auraient joué un rôle central dans l’attribution de la Coupe du monde au Qatar, avec notamment une réunion à l’Élysée le 23 novembre 2010 qui aurait tout fait basculer.Alors que l’État qatariselon Sepp Blatter, la France et Nicolas Sarkozy sont parvenus à inverser la tendance. En échange du.doutien présidentiel, le pouvoir français de l’époque aurait alors proposé au Qatar le rachat du Paris-Saint-Germain, la vente d’avions de combat Rafale ainsi que différents contrats concernant les investissements qataris dans l'Hexagone. Durant ces négociations, étaient présentes sept personnes: Nicolas Sarkozy donc, Claude Guéant alors secrétaire général de l’Élysée, Sophie Dion (la conseillère des Sports du chef de l’État), Tamim Ben Hamad Al Thani (héritier et désormais à la tête de l’Émirat), Hamad Ben Jassem Al Thani (ministre des Affaires étrangères du Qatar), une interprète et enfin un certain Michel Platini.C’est justement l’ancien président de l’UEFA et vice-président de la FIFA qui aurait, toujours selon » Complément d’enquête » et la cellule d’investigation de Radio France, été la passerelle entre les aspirations franco-qatarienne et le vote final.Trouvant la candidature du Qataret se tournant plus vers l’Angleterre (pour le Mondial 2018) et les États-Unis (pour le Mondial 2022), Platini s’est finalement laissé convaincre par Sarkozy et aurait alors fait tout son possible pour influencer le vote, notamment celui des fédérations européennes:disait même Sophie Dion dans des notes prises en amont de cette réunion, avant d’expliquer la difficulté de convaincre l’ancien homme fort du carré magique :Un diner qualifiépar l’ancien boss de la FIFA Sepp Blatter :"Qu’est-ce que tu ferais toi, si ton président te recommandait une chose pareille ?""Notre entente ne tient plus. Tu ne peux plus compter sur mes voix au conseil exécutif de la FIFA"Platini nie, toujours avec fermeté, l’influence de Nicolas Sarkozy dans sa prise de décision :Plus c'est gros, plus ça passe.