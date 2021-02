Plus de 6500 travailleurs migrants sont morts sur les chantiers des stades au Qatar

Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar as it gears up for World Cup https://t.co/ENKDyqmJqb — The Guardian (@guardian) February 23, 2021

Les chiffres de la honte.Depuis l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar en 2010, 6500 travailleurs migrants sont décédés sur les nombreux chantiers de construction et de rénovation des enceintes qatariennes, rapporte le. Selon plusieurs sources gouvernementales, en moyenne douze ouvriers décèdent chaque jour. Ces derniers sont originaires du Sri Lanka, du Pakistan, d'Inde, du Bangladesh et du Népal. Les fortes chaleurs pendant une grande partie de l'année sont la cause principale des décès, au même titre que les blessures causées par une chute et les insuffisances cardiaques.Face à la colère des familles, le gouvernement qatari a tenté de calmer le jeu., a déclaré le porte-parole du gouvernement.La FIFA a également tenté de se défendre en rappelantmises en place sur les sites. L'instance assure également queCirculez, il n'y a rien à voir, c'est ça ?